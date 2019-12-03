Юнгберг попросит совета у Венгера и Эрикссона

Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг рассказал, что собирается попросить совета у Арсена Венгера и Свена Йорана Эрикссона.

Подхватив первую команду "канониров" после увольнения Унаи Эмери на прошлой неделе, Юнгберг стартовал с ничьей 2:2 в гостях у "Норвича".



Фредди не скрывает своего желания получить эту работу на постоянной основе и надеется обратиться к совету более опытных коллег, включая Венгера, тренировавшего "Арсенал" 22 сезона, и своего соотечественника Эрикссона, поработавшего со сборной Англии, "Манчестер Сити" и "Лестером".



"Я бы очень хотел поговорить с ним (Венгером). Я еще не разговаривал с ним, потому что это были немного суетливые дни, но эта задача есть в моем списке".



"Свен очень умен. Я много разговаривал с ним, когда он тренировал сборную Англии, потому что он обычно смотрел наши ("Арсенала") матчи".



"В прошлом я видел истории о том, как он обращается с игроками и помогает им почувствовать себя счастливыми, поэтому я позаимствовал некоторые из его идей. Он отличный тренер, и я тоже надеюсь с ним вскоре поговорить", — цитирует Юнгберга Sky Sports.