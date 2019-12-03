Лэмпард ожидает вердикта CAS в ближайшие дни

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что его клуб ожидает решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в ближайшие дни.

Напомним, CAS рассмотрел апелляцию "синих" насчет трансферного запрета, наложенного на клуб ФИФА, еще 20 ноября.



На "Стэмфорд Бридж" надеются, что этот запрет будет снят в преддверии январского окна, и совсем скоро Лозанна вынесет свой вердикт.



"Когда мы ожидаем окончательного вердикта? Очень скоро. Думаю, через несколько дней".



"Я ничего не слышал, поэтому я приберегу свои мысли и подожду, а там станет видно", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.