Клопп: "Ливерпуль" всегда готов покупать"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что не исключает приобретения в зимнее трансферное окно.

Лишь накануне Хосеп Гвардиола, коллега Клоппа из "Манчестер Сити", заявил, что 11 очков отставания от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге не заставят его покупать в январе.



Юрген равнодушен к планам конкурента, но сам открыт к покупкам, если эти покупки будут правильными для "красных".



"Я здесь не для того, чтобы говорить о трансферных планах "Манчестер Сити". Я только здесь услышал об этом впервые. Удивлен ли я? Нет. Но это неважно".



"Мы не обсуждали свои планы. Мы практически всегда готовы — если мы можем что-нибудь предпринять, что поможет нам, мы постараемся это сделать. Если нет, то нет".



"Могу ли я сказать, что в январе покупать сложнее, чем в другое окно? Я не знаю. Думаю, летом очень сложно работать на трансферном рынке из-за разных сроков его закрытия в Европе. Это очень усложняет жизнь".



"Мы посмотрим, что случится в будущем, но досрочное закрытие летнего окна лишь вредит английским клубам и не помогает. Это не круто", — цитирует Клоппа Sky Sports.