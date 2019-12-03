Моуриньо поделился своими ожиданиями от возвращения в Манчестер
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о своих ожиданиях от возвращения к "Манчестер Юнайтед" — клубу, который уволил его год назад.
Когда в декабре прошлого года "красные дьяволы" указали Моуриньо на дверь, "Юнайтед" занимал шестое место в Премьер-Лиге, набрав 26 очков после 17 туров.
После 14 туров этой кампании "Юнайед" только девятый и имеет в своем активе 18 очков, из-за чего Оле Гуннар Сульшер находится под огромным давлением.
Однако Моуриньо все равно рассчитывает на теплый прием и уверяет, что сам не держит никакого негатива в отношении "дьяволов".
"Я не злодей, я не враг, но я тренер, который постарается победить против "Манчестер Юнайтед". Думаю, именно так они будут меня воспринимать".
"Сульшер будет стараться выиграть матч для "Юнайтед", поэтому фанаты, конечно, поддержат его, а не меня".
"Думаю, я могу рассчитывать на славную реакцию трибун, но во время матча они будут поддерживать Сульшера. Они любят свой клуб, поэтому они любят и Сульшера".
"Я ожидаю, что они забудут про меня на время матча и будут поддерживать свою команду, чтобы та добилась желаемого ими результата".
"Теперь это закрытая глава для меня. Я покинул клуб и взял паузу, чтобы осмыслить все случившееся и подготовиться к следующему испытанию".
"Манчестер Юнайтед" добавил мне опыта. Как говорил Нельсон Мандела: "Ты никогда не проигрываешь. Ты побеждаешь или учишься".
"В "Юнайтед" я побеждал и учился. Я хорошо проводил время после своего ухода. Анализировать "Юнайтед" — не мое дело".
"Возвращаясь на "Олд Траффорд", я возвращаюсь в место, где был счастлив. Вы можете подняться в мой кабинет, и у меня по-прежнему висит там пара картин с моего времени в "Юнайтед", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
03.12.2019 17:00
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