Сульшер назвал "вопиющей ложью" истории о своем будущем
Главный "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал свежие "вопиющей ложью" истории насчет своего будущего.
Во вторник утром издание The Sun сообщило, что Сульшер готов к своему увольнению в случае поражений от "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" в ближайших матчах и даже рассказал об этом своим игрокам.
Действительно, Оле Гуннар находится под серьезным давлением из-за неудовлетворительных результатов, а поражения во встречах с большими командами могут быть негативно восприняты и без того теряющими терпение фанатами. Однако на самом деле норвежец не подает виду, что это его тревожит.
"Я в порядке, абсолютно никаких проблем. Иногда ты смеешься, когда читаешь истории о вещах, которые ты якобы сказал, и тому подобное".
"По крайней мере, я знаю, что источник, о котором идет речь, — никакой не источник. Это просто выдуманная, вопиющая ложь", — цитирует Сульшера Sky Sports.
03.12.2019 16:15
Просмотров: 427
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Михайло похуист гребаный, отдай сайт нормальным людям! Сколько это продолжится? Безпредел!
(ответить)
Главный "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал свежие "вопиющей ложью" истории насчет своего будущего.
Шо?
(ответить)
Очевидно же)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий