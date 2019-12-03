Сульшер назвал "вопиющей ложью" истории о своем будущем

Оле Гуннар Сульшер Главный "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал свежие "вопиющей ложью" истории насчет своего будущего.

Во вторник утром издание The Sun сообщило, что Сульшер готов к своему увольнению в случае поражений от "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" в ближайших матчах и даже рассказал об этом своим игрокам.

Действительно, Оле Гуннар находится под серьезным давлением из-за неудовлетворительных результатов, а поражения во встречах с большими командами могут быть негативно восприняты и без того теряющими терпение фанатами. Однако на самом деле норвежец не подает виду, что это его тревожит.

"Я в порядке, абсолютно никаких проблем. Иногда ты смеешься, когда читаешь истории о вещах, которые ты якобы сказал, и тому подобное".

"По крайней мере, я знаю, что источник, о котором идет речь, — никакой не источник. Это просто выдуманная, вопиющая ложь", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 16:15

Количество просмотров Просмотров: 427

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  1. mancunia-planet 03.12.2019 16:27 # mancunia-planet
    Михайло похуист гребаный, отдай сайт нормальным людям! Сколько это продолжится? Безпредел!

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  2. pozitiv4ik 03.12.2019 16:20 # pozitiv4ik
    Главный "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал свежие "вопиющей ложью" истории насчет своего будущего.
    Шо?

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  3. smokekush 03.12.2019 16:19 # smokekush
    Очевидно же)))

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