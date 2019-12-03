Сульшер назвал "вопиющей ложью" истории о своем будущем

Главный "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал свежие "вопиющей ложью" истории насчет своего будущего.

Во вторник утром издание The Sun сообщило, что Сульшер готов к своему увольнению в случае поражений от "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" в ближайших матчах и даже рассказал об этом своим игрокам.



Действительно, Оле Гуннар находится под серьезным давлением из-за неудовлетворительных результатов, а поражения во встречах с большими командами могут быть негативно восприняты и без того теряющими терпение фанатами. Однако на самом деле норвежец не подает виду, что это его тревожит.



"Я в порядке, абсолютно никаких проблем. Иногда ты смеешься, когда читаешь истории о вещах, которые ты якобы сказал, и тому подобное".



"По крайней мере, я знаю, что источник, о котором идет речь, — никакой не источник. Это просто выдуманная, вопиющая ложь", — цитирует Сульшера Sky Sports.