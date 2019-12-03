Сборная Англии сыграет с Австрией и Румынией в июне
В июне, в рамках своей подготовки к Евро-2020, сборная Англии сыграет товарищеские матчи против Австрии и Румынии.
Как сообщает Sky Sports, команда Гарета Саутгейта отправится в Вену, чтобы сыграть с австрийцами, 2 июня, а спустя пять дней примет у себя румын.
При этом стадион, на котором пройдет матч Англия — Румыния, пока не определен, а ранее FA выражала готовность сыграть на отличной от "Уэмбли" арене.
Добавим, на 31 марта у англичан также запланирован товарищеский матч против сборной Дании на "Уэмбли". Соперник "трех львов" на 27 марта пока не определен.
03.12.2019 16:00
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