Сборная Англии сыграет с Австрией и Румынией в июне

Сборная Англии В июне, в рамках своей подготовки к Евро-2020, сборная Англии сыграет товарищеские матчи против Австрии и Румынии.

Как сообщает Sky Sports, команда Гарета Саутгейта отправится в Вену, чтобы сыграть с австрийцами, 2 июня, а спустя пять дней примет у себя румын.

При этом стадион, на котором пройдет матч Англия — Румыния, пока не определен, а ранее FA выражала готовность сыграть на отличной от "Уэмбли" арене.

Добавим, на 31 марта у англичан также запланирован товарищеский матч против сборной Дании на "Уэмбли". Соперник "трех львов" на 27 марта пока не определен.


Метки сборная Австрии, сборная Англии, сборная Румынии

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 121

Поиск: