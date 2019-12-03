Сборная Англии сыграет с Австрией и Румынией в июне

В июне, в рамках своей подготовки к Евро-2020, сборная Англии сыграет товарищеские матчи против Австрии и Румынии.

Как сообщает Sky Sports, команда Гарета Саутгейта отправится в Вену, чтобы сыграть с австрийцами, 2 июня, а спустя пять дней примет у себя румын.



При этом стадион, на котором пройдет матч Англия — Румыния, пока не определен, а ранее FA выражала готовность сыграть на отличной от "Уэмбли" арене.



Добавим, на 31 марта у англичан также запланирован товарищеский матч против сборной Дании на "Уэмбли". Соперник "трех львов" на 27 марта пока не определен.