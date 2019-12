Прогнозы на матчи 15-го тура Премьер-Лиги за вторник

Во вторник, 3 декабря, в английской Премьер-Лиге пройдут два матча 15-го тура, запланированного на мидуик. "Кристал Пэлас" сыграет на "Селхерст Парк" с "Борнмутом", а "Бернли" будет принимать у себя стремительно теряющего шансы на защиту титула "Манчестер Сити". Прогнозы экспертов на эти игры — в традиционном материале FAPL.ru.





КРИСТАЛ ПЭЛАС — БОРНМУТ

Вторник, 3 декабря, 22:30



"Кристал Пэлас" удалось прервать свою безвыигрышную серию из пяти матчей, победив на выезде "Бернли" — как только команде Роя Ходжсона попался соперник ее уровня, "орлы" проявили свои лучшие качества и взяли три очка, столь необходимые после ряда матчей с представителями первой восьмерки. Команды встретились в середине таблицы, и теперь пришло время "Борнмуту" подумать о том, что трехматчевая серия поражений — повод сыграть с повышенной мотивацией против "Пэлас". "Борнмут" проиграл "Ньюкаслу", "Вулверхэмптону" и "Тоттенхэму" минимально, забивая во всех поединков, но очков с начала ноября не набирает.



Ключевая статистика от Who Scored



- в восьми из последних 10 выездных матчей "Борнмута" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- в последних четырех встречах "Пэлас" и "Борнмута" проходила ставка на ТБ2.5;

- "Кристал Пэлас" проиграл три последних домашних матча;

- "Борнмут" пропускал как минимум дважды в трех последних матчах чемпионата.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Кристал Пэлас" — 2.1 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Пэлас" сумел прервать серию из трех поражений, выиграв на выезде без пропущенных голов. Уилфрид Заха забивал в двух последних матчах за "орлов", и неудивительно, если именно он сделает разницу во встрече с "Борнмутом". Команда Эдди Хау проиграла трижды кряду, и хоть результат 3:2, возможно, польстил "вишням", забившим два гола усилиями Харри Уилсона на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", но в целом "Борнмут" не в лучшей форме.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Кристал Пэлас" — 2.1 в БК Fonbet



БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Вторник, 3 декабря, 23:15



"Манчестер Сити" продолжает терять очки, что делает все более призрачными шансы "горожан" на защиту чемпионского титула. Команда Пепа Гвардиолы уязвима в обороне, а без Серхио Агуэро еще и потеряла эффективность в атаке, чем начинают регулярно пользоваться ее соперники. "Бернли" сейчас очень нестабилен, но результаты команда Шона Дайча говорят о том, что "кларетовые" способны создать проблемы "Сити", если продемонстрируют свою лучшую игру. Сейчас "горожанам" необходимо сыграть с предельной концентрацией, так как матч с "Бернли" может стать хорошей репетицией дерби Манчестера, которое состоится уже в субботу на "Этихад".



Ключевая статистика от Who Scored



- в 13 из 15 последних матчей "Сити" в чемпионате проходила ставка на тотал больше 2.5 голов, и в этих матчах "горожане" забивали как минимум дважды;

- "Сити" выиграл семь из восьми последних встреч с "Бернли" во всех турнирах;

- в трех последних матчах с "Бернли" "горожане" не пропускали.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют — 1.92 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Манчестер Сити" дважды упустил преимущество в матче с "Ньюкаслом", а вместе с тем — и ценные два очка в игре, которая запомнилась красивыми голами. "Бернли" проиграл четыре из шести последних матчей чемпионата, хотя на выходных у команды Дайча было 15 попыток забить гол. Я ожидаю, что "кларетовые" забьют в ворота чемпиона, но команда Гвардиолы все же возьмет три очка.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Манчестер Сити" и обе забьют — 2.7 в БК Fonbet



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru