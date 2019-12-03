Прогнозы на матчи 15-го тура Премьер-Лиги за вторник
Во вторник, 3 декабря, в английской Премьер-Лиге пройдут два матча 15-го тура, запланированного на мидуик. "Кристал Пэлас" сыграет на "Селхерст Парк" с "Борнмутом", а "Бернли" будет принимать у себя стремительно теряющего шансы на защиту титула "Манчестер Сити". Прогнозы экспертов на эти игры — в традиционном материале FAPL.ru.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — БОРНМУТ
Вторник, 3 декабря, 22:30
Видеотрансляция:
"Кристал Пэлас" удалось прервать свою безвыигрышную серию из пяти матчей, победив на выезде "Бернли" — как только команде Роя Ходжсона попался соперник ее уровня, "орлы" проявили свои лучшие качества и взяли три очка, столь необходимые после ряда матчей с представителями первой восьмерки. Команды встретились в середине таблицы, и теперь пришло время "Борнмуту" подумать о том, что трехматчевая серия поражений — повод сыграть с повышенной мотивацией против "Пэлас". "Борнмут" проиграл "Ньюкаслу", "Вулверхэмптону" и "Тоттенхэму" минимально, забивая во всех поединков, но очков с начала ноября не набирает.
Ключевая статистика от Who Scored
- в восьми из последних 10 выездных матчей "Борнмута" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;
- в последних четырех встречах "Пэлас" и "Борнмута" проходила ставка на ТБ2.5;
- "Кристал Пэлас" проиграл три последних домашних матча;
- "Борнмут" пропускал как минимум дважды в трех последних матчах чемпионата.
Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Кристал Пэлас" — 2.1 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Пэлас" сумел прервать серию из трех поражений, выиграв на выезде без пропущенных голов. Уилфрид Заха забивал в двух последних матчах за "орлов", и неудивительно, если именно он сделает разницу во встрече с "Борнмутом". Команда Эдди Хау проиграла трижды кряду, и хоть результат 3:2, возможно, польстил "вишням", забившим два гола усилиями Харри Уилсона на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", но в целом "Борнмут" не в лучшей форме.
Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Кристал Пэлас" — 2.1 в БК Fonbet
БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Вторник, 3 декабря, 23:15
Видеотрансляция:
"Манчестер Сити" продолжает терять очки, что делает все более призрачными шансы "горожан" на защиту чемпионского титула. Команда Пепа Гвардиолы уязвима в обороне, а без Серхио Агуэро еще и потеряла эффективность в атаке, чем начинают регулярно пользоваться ее соперники. "Бернли" сейчас очень нестабилен, но результаты команда Шона Дайча говорят о том, что "кларетовые" способны создать проблемы "Сити", если продемонстрируют свою лучшую игру. Сейчас "горожанам" необходимо сыграть с предельной концентрацией, так как матч с "Бернли" может стать хорошей репетицией дерби Манчестера, которое состоится уже в субботу на "Этихад".
Ключевая статистика от Who Scored
- в 13 из 15 последних матчей "Сити" в чемпионате проходила ставка на тотал больше 2.5 голов, и в этих матчах "горожане" забивали как минимум дважды;
- "Сити" выиграл семь из восьми последних встреч с "Бернли" во всех турнирах;
- в трех последних матчах с "Бернли" "горожане" не пропускали.
Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют — 1.92 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Манчестер Сити" дважды упустил преимущество в матче с "Ньюкаслом", а вместе с тем — и ценные два очка в игре, которая запомнилась красивыми голами. "Бернли" проиграл четыре из шести последних матчей чемпионата, хотя на выходных у команды Дайча было 15 попыток забить гол. Я ожидаю, что "кларетовые" забьют в ворота чемпиона, но команда Гвардиолы все же возьмет три очка.
Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Манчестер Сити" и обе забьют — 2.7 в БК Fonbet
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
03.12.2019 14:00
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Последние комментарии:
Ливерпуль набрал 1291 голос, ЗМ Клоппу.
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ну щити опять по губам
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ЗМ у Месси, но вечно будут помнить 0-4. в полуфинале, после 3-0, в ЛЧ. эпик.
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день скучных матчей.
жаришка завтра.
топарики ждут в гости бирмингемскую команду
жозе на классе уволит солскьяера
команда из ливерпуля обоссыт своих шумных соседей
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Кмон Бернли!
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Знакомая музычка не
https://youtu.be/7ORhNLMY7pQ
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Скорее клопы очистят от заржавевшей спермы зубы,чем ван Дейк выиграет золотой мяч.
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Админ. На главной странице саета повесь вот это.
https://pbs.twimg.com/media/EK0CTdRXUAAWCji?format=jpg
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Удачи Кристал Пэлас. Должны обгонять гейклуб.
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ТАА троллирует знатно
https://twitter.com/trentaa98/status/1201607146477105152
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Как мы увидели выше, заместитель начальника по отсосу толстых членов ry-l (болельщиков лондонского футбольного клуба "Щленще"), в функциональные обязянности которого, помимо отсоса, входит агрессивное поведение с болельщиками других клубов, отсосав толстые члены, оставил свое авторитетное мнение.
Приступит ли к работе сегодня начальник по отсосу толстых членов на FAPL.sru thegodfather, он же астерастер1вжопудавастердавастер1, мы с вами узнаем чуть позже. Пока он на рабочем месте не появлялся.
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кто за кого голосовал
https://twitter.com/Sport_Witness
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День середняков
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Трансферы: "Маркос Алонсо отправится в аренду"
Испанский защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо получил предложение от футбольного клуба "Кристал Пэлас", сообщает Mail.
По информации источника, испанский защитник не хочет оставаться в запасе и попросил Фрэнка Лэмпарда подыскать для него клуб в Премьер-лиге, где бы он мог восстановить форму и по окончанию сезона вернуться в команду, чтобы бороться за место в стартовом составе.
Как сообщает источник, у Алонсо есть несколько предложений о продолжение карьеры в Испании и Италии, но игрок не хочет уезжать из Англии и рассматривает варианты в Премьер-лиге. Одним и из таких вариантов является футбольный клуб "Кристал Пэлас"
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"Челси" решил выставить Оливье Жиру на продажу
The Daily Mail сообщает, что "Челси" выслушает предложение по Оливье Жиру в январе, оставив Миши Батшуайи в качестве резервного игрока Тэмми Абрахама, если их запрет на трансфер не будет снят.
В субботу Жиру, чей контракт истекает в конце сезона, первый раз вышел в стартовом составе с 18 августа, но так и не смог повлиять на игру с "Вест Хэмом".
Француз также открыт для ухода, учитывая, что он нуждается в игровом времени перед Евро-2020. Итальянская Серия А является потенциальным местом назначения для форварда.
Вери гуд. И дело не в том, что оливье уходит, он все-таки при должной практике неплохой футболист. Просто это косвенно подтверждает, что бан снят.
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бернли сити не понятный матч
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Шта эта такое?
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Удачи Бернли
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