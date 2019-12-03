Прогнозы на матчи 15-го тура Премьер-Лиги за вторник

Рахим Стерлинг Во вторник, 3 декабря, в английской Премьер-Лиге пройдут два матча 15-го тура, запланированного на мидуик. "Кристал Пэлас" сыграет на "Селхерст Парк" с "Борнмутом", а "Бернли" будет принимать у себя стремительно теряющего шансы на защиту титула "Манчестер Сити". Прогнозы экспертов на эти игры — в традиционном материале FAPL.ru.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БОРНМУТ
Вторник, 3 декабря, 22:30

Видеотрансляция: Видеотрансляция

"Кристал Пэлас" удалось прервать свою безвыигрышную серию из пяти матчей, победив на выезде "Бернли" — как только команде Роя Ходжсона попался соперник ее уровня, "орлы" проявили свои лучшие качества и взяли три очка, столь необходимые после ряда матчей с представителями первой восьмерки. Команды встретились в середине таблицы, и теперь пришло время "Борнмуту" подумать о том, что трехматчевая серия поражений — повод сыграть с повышенной мотивацией против "Пэлас". "Борнмут" проиграл "Ньюкаслу", "Вулверхэмптону" и "Тоттенхэму" минимально, забивая во всех поединков, но очков с начала ноября не набирает.

Ключевая статистика от Who Scored

- в восьми из последних 10 выездных матчей "Борнмута" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;
- в последних четырех встречах "Пэлас" и "Борнмута" проходила ставка на ТБ2.5;
- "Кристал Пэлас" проиграл три последних домашних матча;
- "Борнмут" пропускал как минимум дважды в трех последних матчах чемпионата.

Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Кристал Пэлас" — 2.1 в БК Fonbet

Майкл Оуэн (BetVictor)

"Пэлас" сумел прервать серию из трех поражений, выиграв на выезде без пропущенных голов. Уилфрид Заха забивал в двух последних матчах за "орлов", и неудивительно, если именно он сделает разницу во встрече с "Борнмутом". Команда Эдди Хау проиграла трижды кряду, и хоть результат 3:2, возможно, польстил "вишням", забившим два гола усилиями Харри Уилсона на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", но в целом "Борнмут" не в лучшей форме.

Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Кристал Пэлас" — 2.1 в БК Fonbet

БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Вторник, 3 декабря, 23:15

Видеотрансляция: Видеотрансляция

"Манчестер Сити" продолжает терять очки, что делает все более призрачными шансы "горожан" на защиту чемпионского титула. Команда Пепа Гвардиолы уязвима в обороне, а без Серхио Агуэро еще и потеряла эффективность в атаке, чем начинают регулярно пользоваться ее соперники. "Бернли" сейчас очень нестабилен, но результаты команда Шона Дайча говорят о том, что "кларетовые" способны создать проблемы "Сити", если продемонстрируют свою лучшую игру. Сейчас "горожанам" необходимо сыграть с предельной концентрацией, так как матч с "Бернли" может стать хорошей репетицией дерби Манчестера, которое состоится уже в субботу на "Этихад".

Ключевая статистика от Who Scored

- в 13 из 15 последних матчей "Сити" в чемпионате проходила ставка на тотал больше 2.5 голов, и в этих матчах "горожане" забивали как минимум дважды;
- "Сити" выиграл семь из восьми последних встреч с "Бернли" во всех турнирах;
- в трех последних матчах с "Бернли" "горожане" не пропускали.

Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют — 1.92 в БК Fonbet

Майкл Оуэн (BetVictor)

"Манчестер Сити" дважды упустил преимущество в матче с "Ньюкаслом", а вместе с тем — и ценные два очка в игре, которая запомнилась красивыми голами. "Бернли" проиграл четыре из шести последних матчей чемпионата, хотя на выходных у команды Дайча было 15 попыток забить гол. Я ожидаю, что "кларетовые" забьют в ворота чемпиона, но команда Гвардиолы все же возьмет три очка.

Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Манчестер Сити" и обе забьют — 2.7 в БК Fonbet

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Премьер-Лига, прогнозы, ставки, эксперты

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. contrario 03.12.2019 14:59 # contrario
    Ливерпуль набрал 1291 голос, ЗМ Клоппу.

    (ответить)

  2. narcot 03.12.2019 14:56 # narcot
    ну щити опять по губам

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  3. contrario 03.12.2019 14:50 # contrario
    ЗМ у Месси, но вечно будут помнить 0-4. в полуфинале, после 3-0, в ЛЧ. эпик.

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  4. j-silver 03.12.2019 14:46 # j-silver
    день скучных матчей.
    жаришка завтра.
    топарики ждут в гости бирмингемскую команду
    жозе на классе уволит солскьяера
    команда из ливерпуля обоссыт своих шумных соседей

    (ответить)

  5. slash-lfc 03.12.2019 14:41 # slash-lfc
    Кмон Бернли!

    (ответить)

  6. chebrec 03.12.2019 14:36 # chebrec
    Знакомая музычка не
    https://youtu.be/7ORhNLMY7pQ

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  7. re--animator 03.12.2019 14:29 # re--animator
    Скорее клопы очистят от заржавевшей спермы зубы,чем ван Дейк выиграет золотой мяч.

    (ответить)

  8. mane 03.12.2019 14:25 # mane
    Админ. На главной странице саета повесь вот это.

    https://pbs.twimg.com/media/EK0CTdRXUAAWCji?format=jpg

    (ответить)

  9. chelsea88 03.12.2019 14:22 # chelsea88
    Удачи Кристал Пэлас. Должны обгонять гейклуб.

    (ответить)

  10. lfc-krr 03.12.2019 14:20 # lfc-krr
    ТАА троллирует знатно

    https://twitter.com/trentaa98/status/1201607146477105152

    (ответить)

  11. stevens 03.12.2019 14:18 # stevens
    Как мы увидели выше, заместитель начальника по отсосу толстых членов ry-l (болельщиков лондонского футбольного клуба "Щленще"), в функциональные обязянности которого, помимо отсоса, входит агрессивное поведение с болельщиками других клубов, отсосав толстые члены, оставил свое авторитетное мнение.

    Приступит ли к работе сегодня начальник по отсосу толстых членов на FAPL.sru thegodfather, он же астерастер1вжопудавастердавастер1, мы с вами узнаем чуть позже. Пока он на рабочем месте не появлялся.

    (ответить)

  12. contrario 03.12.2019 14:15 # contrario
    кто за кого голосовал
    https://twitter.com/Sport_Witness

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  13. lfc-krr 03.12.2019 14:14 # lfc-krr
    День середняков

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  14. ry-l 03.12.2019 14:11 # ry-l
    Трансферы: "Маркос Алонсо отправится в аренду"

    Испанский защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо получил предложение от футбольного клуба "Кристал Пэлас", сообщает Mail.

    По информации источника, испанский защитник не хочет оставаться в запасе и попросил Фрэнка Лэмпарда подыскать для него клуб в Премьер-лиге, где бы он мог восстановить форму и по окончанию сезона вернуться в команду, чтобы бороться за место в стартовом составе.



    Как сообщает источник, у Алонсо есть несколько предложений о продолжение карьеры в Испании и Италии, но игрок не хочет уезжать из Англии и рассматривает варианты в Премьер-лиге. Одним и из таких вариантов является футбольный клуб "Кристал Пэлас"

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  15. ry-l 03.12.2019 14:10 # ry-l
    "Челси" решил выставить Оливье Жиру на продажу

    The Daily Mail сообщает, что "Челси" выслушает предложение по Оливье Жиру в январе, оставив Миши Батшуайи в качестве резервного игрока Тэмми Абрахама, если их запрет на трансфер не будет снят.

    В субботу Жиру, чей контракт истекает в конце сезона, первый раз вышел в стартовом составе с 18 августа, но так и не смог повлиять на игру с "Вест Хэмом".



    Француз также открыт для ухода, учитывая, что он нуждается в игровом времени перед Евро-2020. Итальянская Серия А является потенциальным местом назначения для форварда.



    Вери гуд. И дело не в том, что оливье уходит, он все-таки при должной практике неплохой футболист. Просто это косвенно подтверждает, что бан снят.

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  16. dautov 03.12.2019 14:09 # dautov
    бернли сити не понятный матч

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  17. chebrec 03.12.2019 14:07 # chebrec
    Шта эта такое?

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  18. chronicle 03.12.2019 14:04 # chronicle
    Удачи Бернли

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