Месси опередил Ван Дейка только на семь баллов в голосовании на "Золотой мяч"

Лионель Месси Утекший в сеть документ France Football свидетельствует, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уступил нападающему "Барселоны" Лионелю Месси всего семь баллов в голосовании на "Золотой мяч" — или около 1 процента.

Накануне во время торжественной церемонии в Париже Месси получил свой шестой "Золотой мяч" в карьере, тогда как Ван Дейк, выигравший в прошлом сезоне Лигу Чемпионов, оказался вторым.

Обладателя самой престижной индивидуальной награды в футболе определяли журналисты из 176 стран, распределив 2,816 очков. Каждый из представителей прессы составлял свою топ-5 из 30 номинированных игроков.

Как сообщает Evening Standard, завтра, 4 декабря, France Football опубликует подробные результаты голосования, однако утекший в сеть документ показывает, что Ван Виргилу не хватило считанных голосов для "Золотого мяча".

При этом Ван Дейк был признан лучшим игроком в Европе и Азии, но благодаря поддержке Северной Америки, Южной Америки, Африки и Океании Месси перехватил награду.

"Если быть абсолютно честным, я никогда не думал, что буду претендовать на "Золотой мяч", пока меня на самом деле номинировали".

"Это многое говорит о том, как складывалась моя карьера. Мне никогда не было легко. У меня другая карьера, чем, скажем, у победителя здесь — я поздно созрел, но никогда не отказывался от своей мечты. Я очень упорно трудился ради каждого шага на этом пути".

"Я очень горжусь здесь находиться, и это вызывает у меня желание работать еще упорнее, чтобы, надеюсь, оказаться здесь и в следующем году".

"К сожалению, есть пара игроков вроде Месси, которые нереальны. Думаю, они (с Роналду) великолепны. Послушайте, шесть "Золотых мячей" должны заставлять нас уважать его величие. Я был близок, но просто нашелся тот, кто оказался еще ближе".

"Я очень горжусь тем, чего я добился в прошлом году с "Ливерпулем" и сборной Голландией, и я надеюсь, мы сможем сделать это снова в это году, но вы знаете, что получить "Золотой мяч" будет тяжело, пока эти парни здесь", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.


Метки Барселона, Ван Дейк, Золотой мяч, Ливерпуль, Месси, награды

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 13:00

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  1. tyhonovecky 03.12.2019 13:23 # tyhonovecky
    Да хватит уже сцать на портовых хуесосов, уже даже как-то жалко их

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  2. gerrard08 03.12.2019 13:17 # gerrard08
    При этом Ван Дейк был признан лучшим игроком в Европе и Азии, но благодаря поддержке Северной Америки, Южной Америки, Африки и Океании Месси перехватил награду.

    Чтд.
    Формат признания лучшего прогнил, игроков выбирают по статусу.

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  3. lovrentiy 03.12.2019 13:06 # lovrentiy
    Кожан, жрать подано!

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  4. superglor 03.12.2019 13:02 # superglor
    Ну как обычно половина голосов гнома это представители Уганды и прочих Гибралтаров которые кроме Месси никого не знают.

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