Месси опередил Ван Дейка только на семь баллов в голосовании на "Золотой мяч"

Утекший в сеть документ France Football свидетельствует, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уступил нападающему "Барселоны" Лионелю Месси всего семь баллов в голосовании на "Золотой мяч" — или около 1 процента.

Накануне во время торжественной церемонии в Париже Месси получил свой шестой "Золотой мяч" в карьере, тогда как Ван Дейк, выигравший в прошлом сезоне Лигу Чемпионов, оказался вторым.



Обладателя самой престижной индивидуальной награды в футболе определяли журналисты из 176 стран, распределив 2,816 очков. Каждый из представителей прессы составлял свою топ-5 из 30 номинированных игроков.



Как сообщает Evening Standard, завтра, 4 декабря, France Football опубликует подробные результаты голосования, однако утекший в сеть документ показывает, что Ван Виргилу не хватило считанных голосов для "Золотого мяча".



При этом Ван Дейк был признан лучшим игроком в Европе и Азии, но благодаря поддержке Северной Америки, Южной Америки, Африки и Океании Месси перехватил награду.



"Если быть абсолютно честным, я никогда не думал, что буду претендовать на "Золотой мяч", пока меня на самом деле номинировали".



"Это многое говорит о том, как складывалась моя карьера. Мне никогда не было легко. У меня другая карьера, чем, скажем, у победителя здесь — я поздно созрел, но никогда не отказывался от своей мечты. Я очень упорно трудился ради каждого шага на этом пути".



"Я очень горжусь здесь находиться, и это вызывает у меня желание работать еще упорнее, чтобы, надеюсь, оказаться здесь и в следующем году".



"К сожалению, есть пара игроков вроде Месси, которые нереальны. Думаю, они (с Роналду) великолепны. Послушайте, шесть "Золотых мячей" должны заставлять нас уважать его величие. Я был близок, но просто нашелся тот, кто оказался еще ближе".



"Я очень горжусь тем, чего я добился в прошлом году с "Ливерпулем" и сборной Голландией, и я надеюсь, мы сможем сделать это снова в это году, но вы знаете, что получить "Золотой мяч" будет тяжело, пока эти парни здесь", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.





The Ballon d'Or voting records have been leaked online,which shows that Van Dijk was very close to winning his first Ballon d'Or trophy as there are only seven points between him & Messi.