Месси опередил Ван Дейка только на семь баллов в голосовании на "Золотой мяч"

Утекший в сеть документ France Football свидетельствует, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уступил нападающему "Барселоны" Лионелю Месси всего семь баллов в голосовании на "Золотой мяч" — или около 1 процента.

Накануне во время торжественной церемонии в Париже Месси получил свой шестой "Золотой мяч" в карьере, тогда как Ван Дейк, выигравший в прошлом сезоне Лигу Чемпионов, оказался вторым.



Обладателя самой престижной индивидуальной награды в футболе определяли журналисты из 176 стран, распределив 2,816 очков. Каждый из представителей прессы составлял свою топ-5 из 30 номинированных игроков.



Как сообщает Evening Standard, завтра, 4 декабря, France Football опубликует подробные результаты голосования, однако утекший в сеть документ показывает, что Ван Виргилу не хватило считанных голосов для "Золотого мяча".



При этом Ван Дейк был признан лучшим игроком в Европе и Азии, но благодаря поддержке Северной Америки, Южной Америки, Африки и Океании Месси перехватил награду.



"Если быть абсолютно честным, я никогда не думал, что буду претендовать на "Золотой мяч", пока меня на самом деле номинировали".



"Это многое говорит о том, как складывалась моя карьера. Мне никогда не было легко. У меня другая карьера, чем, скажем, у победителя здесь — я поздно созрел, но никогда не отказывался от своей мечты. Я очень упорно трудился ради каждого шага на этом пути".



"Я очень горжусь здесь находиться, и это вызывает у меня желание работать еще упорнее, чтобы, надеюсь, оказаться здесь и в следующем году".



"К сожалению, есть пара игроков вроде Месси, которые нереальны. Думаю, они (с Роналду) великолепны. Послушайте, шесть "Золотых мячей" должны заставлять нас уважать его величие. Я был близок, но просто нашелся тот, кто оказался еще ближе".



"Я очень горжусь тем, чего я добился в прошлом году с "Ливерпулем" и сборной Голландией, и я надеюсь, мы сможем сделать это снова в это году, но вы знаете, что получить "Золотой мяч" будет тяжело, пока эти парни здесь", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.



