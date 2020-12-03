"Арсенал" и "Эвертон" интересуются Марселино

Марселино Испанский тренер Марселино Гарсия Тораль вызывает интерес со стороны "Арсенала" и "Эвертона".

Согласно свежим слухам, "канониры" составили расширенный список кандидатов на замену уволенному Унаи Эмери, и Daily Mail утверждает, что Марселино входит в их число.

Также о приглашении Марселино задумываются "ириски", чей нынешний наставник Марку Силва находится под колоссальным давлением и может лишиться работы уже в самое ближайшее время.

Марселино значительно укрепил свою репутацию в прошлом сезоне, когда вывел "Валенсию" в Лигу Чемпионов и обыграл "Барселону" в Кубке Испании.

Прямо сейчас Марселино находится без клуба, будучи уволенным в сентябре из-за ссоры с владельцем "Валенсии" Питером Лимом.

Также сообщается, что в "Арсенале" у 54-летнего Марселино есть большой поклонник в лице спортивного директора Рауля Санллехи, который и отвечает за поиски нового главного тренера.


Метки Арсенл, Марселино, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 12:00

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  1. chelsea88 03.12.2019 12:24 # chelsea88
    Ну если такой выбор то в Эвертон офк.

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  2. cezar 03.12.2019 12:10 # cezar
    Я как понял Почеттино и Аллегри претендуют на место Сульшера
    Марку Сильва в Арсенал
    Моише гоу хом!

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  3. mancunia-planet 03.12.2019 12:08 # mancunia-planet
    Почему бы ирискам Мойеса не вернуть?! Хуже Силвы не будет.

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