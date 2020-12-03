"Арсенал" и "Эвертон" интересуются Марселино

Испанский тренер Марселино Гарсия Тораль вызывает интерес со стороны "Арсенала" и "Эвертона".

Согласно свежим слухам, "канониры" составили расширенный список кандидатов на замену уволенному Унаи Эмери, и Daily Mail утверждает, что Марселино входит в их число.



Также о приглашении Марселино задумываются "ириски", чей нынешний наставник Марку Силва находится под колоссальным давлением и может лишиться работы уже в самое ближайшее время.



Марселино значительно укрепил свою репутацию в прошлом сезоне, когда вывел "Валенсию" в Лигу Чемпионов и обыграл "Барселону" в Кубке Испании.



Прямо сейчас Марселино находится без клуба, будучи уволенным в сентябре из-за ссоры с владельцем "Валенсии" Питером Лимом.



Также сообщается, что в "Арсенале" у 54-летнего Марселино есть большой поклонник в лице спортивного директора Рауля Санллехи, который и отвечает за поиски нового главного тренера.