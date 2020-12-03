"Арсенал" и "Эвертон" интересуются Марселино
Испанский тренер Марселино Гарсия Тораль вызывает интерес со стороны "Арсенала" и "Эвертона".
Согласно свежим слухам, "канониры" составили расширенный список кандидатов на замену уволенному Унаи Эмери, и Daily Mail утверждает, что Марселино входит в их число.
Также о приглашении Марселино задумываются "ириски", чей нынешний наставник Марку Силва находится под колоссальным давлением и может лишиться работы уже в самое ближайшее время.
Марселино значительно укрепил свою репутацию в прошлом сезоне, когда вывел "Валенсию" в Лигу Чемпионов и обыграл "Барселону" в Кубке Испании.
Прямо сейчас Марселино находится без клуба, будучи уволенным в сентябре из-за ссоры с владельцем "Валенсии" Питером Лимом.
Также сообщается, что в "Арсенале" у 54-летнего Марселино есть большой поклонник в лице спортивного директора Рауля Санллехи, который и отвечает за поиски нового главного тренера.
03.12.2019 12:00
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Последние комментарии:
Ну если такой выбор то в Эвертон офк.
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Я как понял Почеттино и Аллегри претендуют на место Сульшера
Марку Сильва в Арсенал
Моише гоу хом!
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Почему бы ирискам Мойеса не вернуть?! Хуже Силвы не будет.
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