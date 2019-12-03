Мане надеется выиграть "Золотой мяч" в следующем году

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане извинился за то, что не смог приехать в Париж в понедельник вечером, а также пообещал приложить усилия, чтобы выиграть "Золотой мяч" в следующем году.

2019 год сложился выдающимся образом для Мане, который помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов, а также стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги.



Однако в голосовании на главную индивидуальную награду в футболе 27-летний сенегалец занял только четвертое место, финишировав позади Лионеля Месси, Виргила Ван Дейка и Криштиану Роналду.



В отличие от своего одноклубника Ван Дейка, Мане не приехал на церемонию вручения наград France Football, но в при этом записал специальное видео для французского журнала.



"Всем привет, это Садио Мане. Я был бы счастлив находиться здесь с вами, но, к сожалению, мое расписание не позволяет мне это сделать, потому что в среду у меня матч".



"Я поздравляю победителя и назначаю ему встречу в следующем году. Я постараюсь быть там и, возможно, сам подниму "Золотой мяч". Иншааллах. Скоро увидимся. Пока", — сообщил Мане.