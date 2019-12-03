Мане надеется выиграть "Золотой мяч" в следующем году

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане извинился за то, что не смог приехать в Париж в понедельник вечером, а также пообещал приложить усилия, чтобы выиграть "Золотой мяч" в следующем году.

2019 год сложился выдающимся образом для Мане, который помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов, а также стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги.

Однако в голосовании на главную индивидуальную награду в футболе 27-летний сенегалец занял только четвертое место, финишировав позади Лионеля Месси, Виргила Ван Дейка и Криштиану Роналду.

В отличие от своего одноклубника Ван Дейка, Мане не приехал на церемонию вручения наград France Football, но в при этом записал специальное видео для французского журнала.

"Всем привет, это Садио Мане. Я был бы счастлив находиться здесь с вами, но, к сожалению, мое расписание не позволяет мне это сделать, потому что в среду у меня матч".

"Я поздравляю победителя и назначаю ему встречу в следующем году. Я постараюсь быть там и, возможно, сам подниму "Золотой мяч". Иншааллах. Скоро увидимся. Пока", — сообщил Мане.


Метки Золотой мяч, Ливерпуль, Мане, награды

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 11:00

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  1. mane 03.12.2019 11:53 # mane
    Красава. Просто топ

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  2. tigerpool 03.12.2019 11:42 # tigerpool
    Обязательно бро, обязательно! Выиграем АПЛ, ЛЧ 2 год подряд, Суперкубок, а также КЧМ

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  3. tursa 03.12.2019 11:20 # tursa
    жаль ввд и алиссон тоже не проигнорили
    было бы топово, тем более отмаза есть - матч в среду

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  4. shinigami 03.12.2019 11:07 # shinigami
    Дай Аллах так и произойдет.

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  5. manutd-20champ 03.12.2019 11:01 # manutd-20champ
    надейся и жди

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