Мане надеется выиграть "Золотой мяч" в следующем году
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане извинился за то, что не смог приехать в Париж в понедельник вечером, а также пообещал приложить усилия, чтобы выиграть "Золотой мяч" в следующем году.
2019 год сложился выдающимся образом для Мане, который помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов, а также стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги.
Однако в голосовании на главную индивидуальную награду в футболе 27-летний сенегалец занял только четвертое место, финишировав позади Лионеля Месси, Виргила Ван Дейка и Криштиану Роналду.
В отличие от своего одноклубника Ван Дейка, Мане не приехал на церемонию вручения наград France Football, но в при этом записал специальное видео для французского журнала.
"Всем привет, это Садио Мане. Я был бы счастлив находиться здесь с вами, но, к сожалению, мое расписание не позволяет мне это сделать, потому что в среду у меня матч".
"Я поздравляю победителя и назначаю ему встречу в следующем году. Я постараюсь быть там и, возможно, сам подниму "Золотой мяч". Иншааллах. Скоро увидимся. Пока", — сообщил Мане.
03.12.2019 11:00
Просмотров: 563
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Красава. Просто топ
(ответить)
Обязательно бро, обязательно! Выиграем АПЛ, ЛЧ 2 год подряд, Суперкубок, а также КЧМ
(ответить)
жаль ввд и алиссон тоже не проигнорили
было бы топово, тем более отмаза есть - матч в среду
(ответить)
Дай Аллах так и произойдет.
(ответить)
надейся и жди
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий