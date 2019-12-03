"Сити" обсудит новый контракт с Фернандиньо только в конце сезона

"Манчестер Сити" отложил переговоры с ветераном Фернандиньо до окончания сезона.

В этом сезоне главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола вынужденно перевел Фернандиньо из опорной зоны в центр обороны и пока не собирается от этого отказываться.



Меж тем, действующий контракт 34-летнего бразильца истекает уже в конце этого сезона, как у Клаудио Браво и Давида Сильвы. Но если уход последнего уже подтвержден, то двум другим придется запастись терпением на полгода.



"У нас будет потребность в обновлении. Давид уже подтвердил, что уходит. Фернандиньо не знает, но это нормально, когда игрок достигает такого возраста. Конечно, нам потребуется замена, если они уйдут".



"Думаю, в конце сезона мы решим все ситуации с игроками, чьи контракты истекают. Мы решим, как нам поступить, как будет лучшего всего для клуба на следующий сезон".



"Если они уйдут, нам не потребуется большая перестройка. Три игрока — это не перестройка. Перестройка — это приглашение семерых игроков, как было у нас во втором сезоне, когда истекли контракты семерых игроков. Три игрока — это просто замена по позициям", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.