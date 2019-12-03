Оливье Жиру, вероятно, покинет "Челси" в январе

"Челси" ожидает ухода из клуба нападающего Оливье Жиру в январе, независимо от того, будет ли снят трансферный запрет с "синих".

В минувшую субботу Жиру отметился своим первым появлением в стартовом составе "Челси" с 18 августа, причем получил свой шанс только благодаря травме Тэмми Абрахэма, который в этом сезоне является безоговорочно основным нападающим команды.



В этом матче "синие" потерпели домашнее поражение 0:1 от "Вест Хэма", а Оливье совершенно себя не проявил. Экс-игрок "Арсенала" коснулся мяча 21 раз, включая лишь три в чужой штрафной.



Учитывая такое положение вещей, а также истекающий в конце сезона контракт Жиру и намерение Оливье поехать на Евро-2020 со сборной Франции, продажа 33-летнего нападающего в январе выглядит неизбежной.



Как утверждает Daily Mail, "Челси" открыт к предложениям других клубов по Жиру, а сам Оливье открыт к отъезду со "Стэмфорд Бридж".



При этом Фрэнк Лэмпард не боится, что в случае сохранения трансферного запрета он останется лишь с Мичи Батшуайи в качестве дублера для Абрахэма — главный тренер "синих" уже намекнул, что готов перевести в нападение Кристиана Пулишича.



Добавим, что в январе 2018 "Челси" приобрел Жиру у "Арсенала" за 18 миллионов фунтов. С тех пор француз забил лишь пять голов в 45 матчах Премьер-Лиги, но при этом сделал большой вклад в завоевание трофея Лиги Европы в прошлом сезоне, отличившись 11 раз в соревновании, в том числе открыв счет в финале против своего бывшего клуба.