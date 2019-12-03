Моуриньо и "Тоттенхэм" остановятся в бюджетном отеле в Манчестере

Жозе Моуриньо Во время своего возвращения в Манчестер для матча против "Юнайтед" главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо и его игроки остановятся в бюджетном отеле, где ночь стоит 70 фунтов.

Напомним, в течение двух с половиной лет, что Моуриньо тренировал "красных дьяволов", он жил в пятизвездочном Lowry Hotel в самом центре Манчестера. Жозе занимал роскошный сьют стоимостью 816 фунтов в сутки.

В среду вечером Моуриньо вернется в гости к клубу, из которого он был уволен год назад, чтобы провести матч Премьер-Лиги, и на сей раз португальский тренер будет ночевать в другом, гораздо более демократичном, месте.

Как сообщает Daily Mail, "шпоры" остановятся в отеле Crowne Plaza, что располагается близ Манчестерского университета.

Выбор отеля на этот матч обусловлен вовсе не желанием руководства нового клуба Моуриньо сэкономить деньги, а тем фактом, что от Crowne Plaza удобно добираться до "Олд Траффорд", избегая пробок.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1146

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  1. tursa 03.12.2019 08:41 # tursa
    вот за что я люблю моура, так это за такие выходки
    то 2 года жил в отеле, не желая приобретать жилье, будто знал что уйдет
    а тут готов жить в простом отеле, главное на работу поехать

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  2. sisyazavr 03.12.2019 08:30 # sisyazavr
    Проигрывают заранее.

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  3. sg8-pes 03.12.2019 08:26 # sg8-pes
    Нищеброды

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  4. lfc-krr 03.12.2019 08:19 # lfc-krr
    Kosher one

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  5. antiterror 03.12.2019 08:11 # antiterror
    Выбор отеля на этот матч обусловлен вовсе не желанием руководства нового клуба Моуриньо сэкономить деньги, а тем фактом, что от Crowne Plaza удобно добираться до "Олд Траффорд", избегая пробок.

    Дешевые отмазки!

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