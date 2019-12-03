Моуриньо и "Тоттенхэм" остановятся в бюджетном отеле в Манчестере

Во время своего возвращения в Манчестер для матча против "Юнайтед" главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо и его игроки остановятся в бюджетном отеле, где ночь стоит 70 фунтов.

Напомним, в течение двух с половиной лет, что Моуриньо тренировал "красных дьяволов", он жил в пятизвездочном Lowry Hotel в самом центре Манчестера. Жозе занимал роскошный сьют стоимостью 816 фунтов в сутки.



В среду вечером Моуриньо вернется в гости к клубу, из которого он был уволен год назад, чтобы провести матч Премьер-Лиги, и на сей раз португальский тренер будет ночевать в другом, гораздо более демократичном, месте.



Как сообщает Daily Mail, "шпоры" остановятся в отеле Crowne Plaza, что располагается близ Манчестерского университета.



Выбор отеля на этот матч обусловлен вовсе не желанием руководства нового клуба Моуриньо сэкономить деньги, а тем фактом, что от Crowne Plaza удобно добираться до "Олд Траффорд", избегая пробок.