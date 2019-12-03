Моуриньо и "Тоттенхэм" остановятся в бюджетном отеле в Манчестере
Во время своего возвращения в Манчестер для матча против "Юнайтед" главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо и его игроки остановятся в бюджетном отеле, где ночь стоит 70 фунтов.
Напомним, в течение двух с половиной лет, что Моуриньо тренировал "красных дьяволов", он жил в пятизвездочном Lowry Hotel в самом центре Манчестера. Жозе занимал роскошный сьют стоимостью 816 фунтов в сутки.
В среду вечером Моуриньо вернется в гости к клубу, из которого он был уволен год назад, чтобы провести матч Премьер-Лиги, и на сей раз португальский тренер будет ночевать в другом, гораздо более демократичном, месте.
Как сообщает Daily Mail, "шпоры" остановятся в отеле Crowne Plaza, что располагается близ Манчестерского университета.
Выбор отеля на этот матч обусловлен вовсе не желанием руководства нового клуба Моуриньо сэкономить деньги, а тем фактом, что от Crowne Plaza удобно добираться до "Олд Траффорд", избегая пробок.
03.12.2019 08:00
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Последние комментарии:
вот за что я люблю моура, так это за такие выходки
то 2 года жил в отеле, не желая приобретать жилье, будто знал что уйдет
а тут готов жить в простом отеле, главное на работу поехать
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Проигрывают заранее.
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Нищеброды
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Kosher one
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Выбор отеля на этот матч обусловлен вовсе не желанием руководства нового клуба Моуриньо сэкономить деньги, а тем фактом, что от Crowne Plaza удобно добираться до "Олд Траффорд", избегая пробок.
Дешевые отмазки!
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