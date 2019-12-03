Гвардиола исключает покупку защитника в январе

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола повторно заверил, что не будет покупать защитника в зимнее трансферное окно.

Уход из клуба Венсана Компани минувшим летом и тяжелая травма Эмерика Лапорта доставили массу проблем "горожанам" в этом сезоне, однако Гвардиола чувствует, что с переводом ветерана Фернандиньо в центр обороны его команда адаптировалась к ситуации.



Кроме того, Гвардиола не ожидает, что интересующие его игроки будут доступны в январе, поэтому покупка защитника откладывается.



"Нет, ничего не изменилось в наших планах. Я не хочу никаких новых игроков в январе".



"Если мы не смогли сделать этого летом, то не сможем и в январе. Если в январе нам вдруг предоставится возможность пригласить игрока на следующие четыре, пять, шесть лет, мы могли бы подумать об этом, но это невозможно".



"Обычно в январе клубы не продают игроков, которые были бы нам интересны и которые могли бы нам что-нибудь добавить".



"Мы не смогли купить центрального защитника летом. Но мы решили адаптировать Фернандиньо к этой позиции, вот и все".



"Иногда клуб хочет приложить все усилия, но это просто невозможно. Мы должны адаптироваться и подстроиться с учетом имеющихся игроков, а в следующем сезоне станет видно", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.