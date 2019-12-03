Обамеянг: "Юнгберг способен придать нам нечто особенное"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг уверен, что наставник Фредди Юнгберг сможет придать команде "нечто особенное".

Приняв управление "канонирам" после увольнения Унаи Эмери, Юнгберг был вынужден довольствоваться ничьей 2:2 с "Норвичем" в своем первом матче в новой роли.



Однако Обамеянг надеется, что игрокам "Арсенала" удастся сработаться с Юнгбергом и наладить свою игру. Пьер-Эмерик указывает на то, что Фредди сам выступал за этот клуб и добивался больших успехов.



"Он способен придать нам нечто особенное. Если я не ошибаюсь, он был частью "Непобедимых". Его карьера говорит сама за себя. Мы постараемся слушаться его и стараться изо всех сил ради него".



"Каждый из нас уважает Фредди. Он играл за "Арсенал", и он знает, что мы чувствуем. Будет интересно поработать с ним".



"У нас была только одна тренировка с ним — или две для парней, которые не играли в четверг. Посмотрим, что произойдет на этой неделе. Думаю, его назначение – это хорошо для нас. Он играл за "Арсенал", и этот клуб у него в сердце".



"Думаю, у нас хорошее настроение в коллективе. Мы постараемся обрести уверенность в себе, выигрывая матчи. Мы постараемся изо всех сил. Унаи Эмери был уволен, и теперь мы работаем с Фредди. Все мы сосредоточены на одном — возвращении к победам".



"Возможно, мы не идеально провели матч против "Норвича", но мы хорошо потрудились, и мы постараемся выиграть следующий. У нас были и позитивные моменты. Мы сыграли не так уж плохо", — цитирует Обамеянг Daily Mirror.