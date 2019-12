Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Джейдона Санчо. Сон Хен Мин третий раз подряд стал лучшим футболистом Азии. Оле Гуннар Сульшер будет уволен в случае поражений от "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" надеется приобрести полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса и вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо уже в январе. (Goal)



"Рома" готовит улучшенное предложение о покупке защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга. (Il Romanista)



Экс-нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович откажется от возвращения в Премьер-Лигу и перейдет в свой бывший клуб "Милан". (The Telegraph)



Также "Милану" была предложен возможность приобрести нападающего "Челси" Оливье Жиру. (The Telegraph)



"Ювентус" интересуется не только вингером "Челси" Виллианом, но и его одноклубником Эмерсоном. (Calciomercato)



"Ливерпуль" обходит "Юнайтед" в борьбе за Санчо. (The Sun)



Травма Фабиньо может заставить "Ливерпуль" приобрести полузащитника "Стандарта" Сандера Берге в январе. (Daily Mirror)



Скауты "Ливерпуля" снова просматривали голкипера "Трабзонспора" Угурджана Чакыра. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" хочет приобрести в январе голкипера, полузащитника и нападающего. Одной из целей "молотобойцев" является нападающий ПАОКа Чуба Акпом. (The Athletic)



"Ньюкасл" готов продать нападающего Дуайта Гэйла минимум за 15 миллионов фунтов. (The Telegraph)



Экс-нападающий "Уотфорда" Одион Игало хочет вернуться в Премьер-Лигу из Китая и уже привлек интерес "Эвертона", "Вест Хэма", "Кристал Пэлас", "Ньюкасла" и "Саутгемптона". (Team Talk)



Другое



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер знает, что клуб его уволит, если он проиграет "Тоттенхэму" и "Манчестер Сити" в ближайших матча. (The Sun)



В шорт-лист "Арсенала" 12 кандидатов на роль следующего главного тренера. (Daily Mirror)



"Арсенал" даст возможность Фредди Юнгбергу заслужить постоянный контракт. (Evening Standard)



"Арсенал" надеется обзавестись постоянным рулевым к концу декабря, а кандидатом номер один "канониров" остается Микель Артета. (The Sun)



"Уотфорд" не смог договориться с бывшим главным тренером "Атлетика" Хосе Анхелем Сигандой. (Sky Sports)



71-летний Нил Уорнок, покинувший "Кардифф" 11 ноября, может возглавить "Мидлсбро". (Daily Mail)



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин был назван лучшим футболистом Азии третий год подряд, что является рекордом. (BBC)



Защитники "Кристал Пэлас" Гари Кэхилл и Скотт Данн пропустят матч против "Борнмута" из-за травм. (Daily Mail)



Англия и Ирландия собираются подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030. (Daily Mail)



Во время благотворительного вечера в Манчестере фонду Джеймса Милнера James Milner Foundation удалось собрать более 1 млн. фунтов. (Liverpool Echo)