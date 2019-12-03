Руни предсказывает ничью в мерсисайдском дерби

Уэйн Руни Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни считает, что его бывший клуб "Эвертон" не проиграет "Ливерпулю" на "Энфилде" в ближайшую среду.

На данный момент "Эвертон" находится всего в двух очках от зоны вылета, одержав только две победы в 10 последних матчах Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" же уверенно возглавляет таблицу с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя, а после субботней победы над "Брайтоном" установил клубный рекорд из 31 матча без поражений в чемпионате.

Несмотря на это, Руни считает, что "ириски" вполне могут отобрать очки у команды Юргена Клоппа и, возможно, даже помешают ей завоевать чемпионский титул.

"Думаю, "Эвертон" добьется ничейного результата. В последнее время им приходилось тяжело, но я думаю, они смогут собраться".

"Это матч огромной важности для всего города, а если "Эвертон" одержит победу, то это может помешать "Ливерпулю" завоевать титул", — сообщил Руни Amazon Prime.


Метки Ливерпуль, Руни, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2019 00:05

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  1. elprimer 03.12.2019 01:17 # elprimer
    Самое титулованное дерби, всея Англии, Ливерпуль и здесь первый.
    Жуткие топарики.

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  2. superperez101 03.12.2019 00:29 # superperez101
    шрек тренером в эвертон и уверенной походкой в чш

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  3. sausage 03.12.2019 00:27 # sausage
    Конечно не проиграет в ближайшую субботу, Эве проиграет в ближайшую среду.

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  4. ry-l 03.12.2019 00:18 # ry-l
    Так их, ехехех

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  5. skychnie-oboi 03.12.2019 00:16 # skychnie-oboi
    Чую что эта параша синяя теперь будет разбита 6-0 за несправедливый мяч Гному.
    Ох попадут под каток.

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  6. kojan 03.12.2019 00:12 # kojan
    ставлю очко FRISBY против геморроя Пола Аманна, что Эвертон насадит великий призрак футбола прошлого тысячелетия...

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