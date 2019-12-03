Руни предсказывает ничью в мерсисайдском дерби

Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни считает, что его бывший клуб "Эвертон" не проиграет "Ливерпулю" на "Энфилде" в ближайшую среду.

На данный момент "Эвертон" находится всего в двух очках от зоны вылета, одержав только две победы в 10 последних матчах Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" же уверенно возглавляет таблицу с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя, а после субботней победы над "Брайтоном" установил клубный рекорд из 31 матча без поражений в чемпионате.



Несмотря на это, Руни считает, что "ириски" вполне могут отобрать очки у команды Юргена Клоппа и, возможно, даже помешают ей завоевать чемпионский титул.



"Думаю, "Эвертон" добьется ничейного результата. В последнее время им приходилось тяжело, но я думаю, они смогут собраться".



"Это матч огромной важности для всего города, а если "Эвертон" одержит победу, то это может помешать "Ливерпулю" завоевать титул", — сообщил Руни Amazon Prime.