Руни предсказывает ничью в мерсисайдском дерби
Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни считает, что его бывший клуб "Эвертон" не проиграет "Ливерпулю" на "Энфилде" в ближайшую среду.
На данный момент "Эвертон" находится всего в двух очках от зоны вылета, одержав только две победы в 10 последних матчах Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" же уверенно возглавляет таблицу с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя, а после субботней победы над "Брайтоном" установил клубный рекорд из 31 матча без поражений в чемпионате.
Несмотря на это, Руни считает, что "ириски" вполне могут отобрать очки у команды Юргена Клоппа и, возможно, даже помешают ей завоевать чемпионский титул.
"Думаю, "Эвертон" добьется ничейного результата. В последнее время им приходилось тяжело, но я думаю, они смогут собраться".
"Это матч огромной важности для всего города, а если "Эвертон" одержит победу, то это может помешать "Ливерпулю" завоевать титул", — сообщил Руни Amazon Prime.
03.12.2019 00:05
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Самое титулованное дерби, всея Англии, Ливерпуль и здесь первый.
Жуткие топарики.
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шрек тренером в эвертон и уверенной походкой в чш
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Конечно не проиграет в ближайшую субботу, Эве проиграет в ближайшую среду.
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Так их, ехехех
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Чую что эта параша синяя теперь будет разбита 6-0 за несправедливый мяч Гному.
Ох попадут под каток.
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ставлю очко FRISBY против геморроя Пола Аманна, что Эвертон насадит великий призрак футбола прошлого тысячелетия...
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