Месси оставил Ван Дейка без "Золотого мяча"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уступил "Золотой мяч" по итогам 2019 года нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.
Ван Дейк и Месси с самого начала считались двумя явными фаворитами на престижнейшую индивидуальную награду, ежегодно вручаемую журналом France Football.
На торжественной церемонии в Париже в понедельник вечером "Золотой мяч", наконец, нашел своего обладателя и достался Месси, чьи голевые достижения и победу в Ла Лиге журналисты поставили выше, чем вклад Ван Дейка в завоевание "красными" трофея Лиги Чемпионов.
В голосовании 2019 года Ван Дейк занял второе место, а его партнеры по "Ливерпулю" Садио Мане и Мохамед Салах — четвертое и пятое, соответственно. Третьим оказался Криштиану Роналду из "Ювентуса".
И все-таки одна награда отправилась в "Ливерпуль" этим вечером. Приз имени Льва Яшина как лучшему голкиперу года достался бразильскому стражу ворот "красных" Алиссону.
02.12.2019 23:40
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Последние комментарии:
Михужла стал цыганом. Мои поздравления!
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Мессия!
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А че не на главной? Бутылка кста для пенсопитеков.
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Всё равно лучший.
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