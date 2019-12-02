Месси оставил Ван Дейка без "Золотого мяча"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уступил "Золотой мяч" по итогам 2019 года нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

Ван Дейк и Месси с самого начала считались двумя явными фаворитами на престижнейшую индивидуальную награду, ежегодно вручаемую журналом France Football.



На торжественной церемонии в Париже в понедельник вечером "Золотой мяч", наконец, нашел своего обладателя и достался Месси, чьи голевые достижения и победу в Ла Лиге журналисты поставили выше, чем вклад Ван Дейка в завоевание "красными" трофея Лиги Чемпионов.



В голосовании 2019 года Ван Дейк занял второе место, а его партнеры по "Ливерпулю" Садио Мане и Мохамед Салах — четвертое и пятое, соответственно. Третьим оказался Криштиану Роналду из "Ювентуса".



И все-таки одна награда отправилась в "Ливерпуль" этим вечером. Приз имени Льва Яшина как лучшему голкиперу года достался бразильскому стражу ворот "красных" Алиссону.



