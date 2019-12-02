Месси оставил Ван Дейка без "Золотого мяча"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уступил "Золотой мяч" по итогам 2019 года нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

Ван Дейк и Месси с самого начала считались двумя явными фаворитами на престижнейшую индивидуальную награду, ежегодно вручаемую журналом France Football.

На торжественной церемонии в Париже в понедельник вечером "Золотой мяч", наконец, нашел своего обладателя и достался Месси, чьи голевые достижения и победу в Ла Лиге журналисты поставили выше, чем вклад Ван Дейка в завоевание "красными" трофея Лиги Чемпионов.

В голосовании 2019 года Ван Дейк занял второе место, а его партнеры по "Ливерпулю" Садио Мане и Мохамед Салах — четвертое и пятое, соответственно. Третьим оказался Криштиану Роналду из "Ювентуса".

И все-таки одна награда отправилась в "Ливерпуль" этим вечером. Приз имени Льва Яшина как лучшему голкиперу года достался бразильскому стражу ворот "красных" Алиссону.

Алиссон


Метки Алиссон, Барселона, Золотой мяч, Ливерпуль, Месси, награды

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2019 23:40

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  1. electric 02.12.2019 23:44 # electric
    Михужла стал цыганом. Мои поздравления!

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  2. reams 02.12.2019 23:44 # reams
    Мессия!

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  3. slash-lfc 02.12.2019 23:43 # slash-lfc
    А че не на главной? Бутылка кста для пенсопитеков.

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  4. mr-s1n1st3r 02.12.2019 23:43 # mr-s1n1st3r
    Всё равно лучший.

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