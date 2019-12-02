Почеттино сможет вернуться к работе до окончания сезона только с разрешения Леви
Клубам, которые захотят назначить Маурисио Почеттино своим главным тренером, не дожидаясь окончания сезона, придется иметь дело с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.
На днях в прессе появились слухи, что Почеттино придется вернуть свою компенсацию в 12.5 млн. фунтов за увольнение из "Тоттенхэма", если он возглавит другой клуб Премьер-Лиги до конца сезона.
В своем эксклюзивном материале The Telegraph опровергает эту информацию, но отмечает, что Почеттино покинул Северный Лондон не как свободный агент и все еще несет определенные обязательства перед бывшим работодателем.
Эти обязательства состоят в том, что клуб, решивший назначить Маурисио до окончания сезона 2019/20, должен будет выплатить компенсацию "шпорам", причем ее размер придется обсуждать с Леви.
Это касается не только клубов Премьер-Лиги вроде "Арсенала" или "Манчестер Юнайтед", но и зарубежных во главе с "Баварией" и "Реалом".
При этом Леви может просто отказаться от переговоров, что сделает скорейшее возвращение Маурисио, у которого нет агента, к работе невозможным.
02.12.2019 23:00
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Еврей даже тут умудрился напарить. Красава!
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какого черта? контракт расторгнут, шли нахой
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Вот же жук... такого не проведешь
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