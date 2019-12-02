Почеттино сможет вернуться к работе до окончания сезона только с разрешения Леви

Клубам, которые захотят назначить Маурисио Почеттино своим главным тренером, не дожидаясь окончания сезона, придется иметь дело с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.

На днях в прессе появились слухи, что Почеттино придется вернуть свою компенсацию в 12.5 млн. фунтов за увольнение из "Тоттенхэма", если он возглавит другой клуб Премьер-Лиги до конца сезона.



В своем эксклюзивном материале The Telegraph опровергает эту информацию, но отмечает, что Почеттино покинул Северный Лондон не как свободный агент и все еще несет определенные обязательства перед бывшим работодателем.



Эти обязательства состоят в том, что клуб, решивший назначить Маурисио до окончания сезона 2019/20, должен будет выплатить компенсацию "шпорам", причем ее размер придется обсуждать с Леви.



Это касается не только клубов Премьер-Лиги вроде "Арсенала" или "Манчестер Юнайтед", но и зарубежных во главе с "Баварией" и "Реалом".



При этом Леви может просто отказаться от переговоров, что сделает скорейшее возвращение Маурисио, у которого нет агента, к работе невозможным.