Магуайра расстраивает игра "Юнайтед" в обороне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что он расстроен игрой своей команды в обороне.

В двух последних матчах Премьер-Лиги — против новичков дивизиона в лице "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Виллы" — "красные дьяволы" пропустили сразу пять мячей, заработав два очка из шести возможных.



Самый дорогой защитник в мире затрудняется это объяснить, указывая на то, что МЮ позволяет своим соперникам создавать не так много моментов, однако Харри обещает поработать над улучшением обороны.



"Во втором тайме матча с "Астон Виллой" мы повели в счете, но снова пропустили нелепый гол. Это расстраивает, потому что мы смогли отыграться и повести в счете после недостаточно хорошего первого тайма".



"Будучи защитником, это особенно разочаровывает. До двух последних матчей мы позволяли соперникам создавать не так много моментов и пропускали не так много, а затем пропустили сразу пять".



"Наши атакующие игроки тоже забили пять, поэтому нам удалось набрать два очка".



"Это расстраивает, особенно меня как защитника. Мы поработаем над этим, но это не так, что мы многое позволяем своим соперникам".



"Во втором тайме у меня было ощущение, что мы можем забить, всякий раз, когда мы ходили вперед. Мы создали им множество проблем".



"Первый тайм был недостаточно хорош, но во втором мы сыграли лучше, и все-таки сыграть вничью на "Олд Траффорд" — это расстраивает", — сообщил Магуайр MUTV.