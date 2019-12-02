Эриксен сообщил Моуриньо, что не останется
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен сообщил своему главному тренеру Жозе Моуриньо, что не будет подписывать новый контракт.
После увольнения Маурисио Почеттино и прихода на его место Моуриньо у некоторых игроков "шпор" появился повод пересмотреть планы на будущее.
Например, защитники Тоби Алдервейрелд и Ян Вертоген, чьи действующие контракты, как и у Эриксена, истекают в конце этого сезона, выразили готовность снова сесть за стол переговоров.
А вот Кристиан твердо решил, что его будущее лежит за пределами "Тоттенхэма", и Моуриньо это не изменить, утверждает The Telegraph.
При этом "шпоры" готовы продать Эриксена уже в январе, однако сам 27-летний датчанин твердо настроен дождаться конца сезона, чтобы получить более выгодное предложение.
О том, что Кристиан не входит в планы Жозе, свидетельствует тот факт, что в трех матчах при португальском тренере экс-игрок "Аякса" еще не выходил в стартовом составе.
02.12.2019 20:10
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