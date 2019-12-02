Гвардиола: "Агуэро не готов к дерби Манчестера"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола окончательно исключил участие нападающего Серхио Агуэро в дерби против "Манчестер Юнайтед" в следующую субботу.

Агуэро, забивший девять голов в этом сезоне Премьер-Лиги, находится вне игры с победы 2:1 над "Челси" 23 ноября, когда он получил растяжение мышцы бедра.



Неделю назад Гвардиола сказал, что потребуется чудо, чтобы Серхио вернулся к дерби Манчестера на "Этихад" 7 декабря. А сейчас стало понятно, что против "Юнайтед" аргентинский бомбардир точно не сыграет.



"Мы говорили об этом 10 дней назад. Он не готов к дерби — но мы посмотрим, как он будет себя чувствовать после дерби", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.