Маурисио Почеттино открыт к предложениям

Уволенный с поста главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не собирается долго отдыхать и уже готов выслушать предложения других клубов.

В ноябре Почеттино покинул "Тоттенхэм" после пяти с половиной лет в лондонском клубе, что дало прессе новый повод спекулировать насчет будущего Маурисио, которого сватают в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Баварию".



47-летний аргентинец сразу же уехал на родину, но свою дальнейшую карьеру связывает с Европой. Почеттино намекает, что ему не обязательно отдыхать до конца сезона.



"Есть много клубов и привлекательных проектов, за которые я бы мог взяться. Но пока что мне важнее всего прочистить свою голову после пяти с половиной невероятных сезонов с "Тоттенхэмом". Моя цель — перегруппироваться и вернуть себе самомотивацию".



"Я намерен вернуться к работе в Европе. Сложно представить, что я возьмусь за проект в Аргентине. Однако в интересах своей семьи я бы не стал заранее отказываться от работы здесь".



"Пока что мне нужно несколько дней покоя, а там посмотрим. У меня было не так много времени, чтобы переварить случившееся со мной".



"В первую очередь я решил вернуться в Аргентину, вернуться домой и повидать семью и друзей. Но я ожидаю снова уехать в Европу, чтобы определиться со своим будущим".



"Приехать в Аргентину и отстраниться от всего на 10 дней было лучшим решением. В моем возрасте мне не нужно много времени на восстановление. Я готов выслушать предложения по проектам, что могут быть мне предложены", — сообщил Почеттино Fox Sports.