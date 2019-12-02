Маурисио Почеттино открыт к предложениям
Уволенный с поста главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не собирается долго отдыхать и уже готов выслушать предложения других клубов.
В ноябре Почеттино покинул "Тоттенхэм" после пяти с половиной лет в лондонском клубе, что дало прессе новый повод спекулировать насчет будущего Маурисио, которого сватают в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Баварию".
47-летний аргентинец сразу же уехал на родину, но свою дальнейшую карьеру связывает с Европой. Почеттино намекает, что ему не обязательно отдыхать до конца сезона.
"Есть много клубов и привлекательных проектов, за которые я бы мог взяться. Но пока что мне важнее всего прочистить свою голову после пяти с половиной невероятных сезонов с "Тоттенхэмом". Моя цель — перегруппироваться и вернуть себе самомотивацию".
"Я намерен вернуться к работе в Европе. Сложно представить, что я возьмусь за проект в Аргентине. Однако в интересах своей семьи я бы не стал заранее отказываться от работы здесь".
"Пока что мне нужно несколько дней покоя, а там посмотрим. У меня было не так много времени, чтобы переварить случившееся со мной".
"В первую очередь я решил вернуться в Аргентину, вернуться домой и повидать семью и друзей. Но я ожидаю снова уехать в Европу, чтобы определиться со своим будущим".
"Приехать в Аргентину и отстраниться от всего на 10 дней было лучшим решением. В моем возрасте мне не нужно много времени на восстановление. Я готов выслушать предложения по проектам, что могут быть мне предложены", — сообщил Почеттино Fox Sports.
02.12.2019 18:00
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Ни в коем случае не в Арсенал, там ужасный бардак.
Если хочет остаться в Англии, то стоит обратить внимание на Эвертон. Правильному тренеру владелец выделит нужные средства. Сам по себе состав команды хорош, нужно привит стиль и точечно усилить команд парой исполнителей. Как фанат Ливерпуля я не буду рад такому сильному тренеру у заклятых врагов, но для самого Маурисио это будет правильный проект. В свое время Тоттенхэм он принимал именно в таком состоянии.
Если уж огромного желания остаться в Англии нет, то Бавария примет такого тренера с распростёртыми объятиями. Там уж он воплотить мечту в реальность и сможет вновь руководить Коутиньо.
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Почет нормальный мэн в отличии от лысого пиздабола удачи ему , а может и правда Арсу возглавит
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Клопп тоже проигрывал финалы, как все мы знаем. Разница лишь в том, что он не позволял себе рефлексировать и опускать руки, а также держал под контролем раздевалку профессионально мотивируя игроков.
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Непропадёт этот топарик! Предложат в Ииалии, Германии проекты тебе! Но и Ла Лига не дремлет...
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Да кому ты нах нужен? У мю вон сульшер есть
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Проекты. Пздц. Ещё этот ебучий вар, который убивает футбол.
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