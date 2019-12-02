Марку Силва не будет уволен до дерби с "Ливерпулем"
Боссы "Эвертона" решили отложить увольнение главного тренера Марку Силвы, который, таким образом, останется на дерби против "Ливерпуля".
Несмотря на вполне достойный футбол, накануне "ириски" уступили "Лестеру" со счетом 2:1, и это поражение стало для них восьмым в 14 матчах Премьер-Лиги нынешнего сезона — во всем дивизионе больше поражений только у "Норвича" (9).
Болельщики "Ливерпуля", с которым "Эвертону" играть в среду вечером, опасались, что их соседи сменят рулевого перед самым дерби, что обычно может встряхнуть и воодушевить команду.
Однако Sky Sports стало известно, что Силва останется на своем посту на мерсисайдское дерби. Обнадеживающая игра против "Лестера" и отсутствие устраивающих "ирисок" вариантов среди тренеров на замену позволяют Марку сохранять работу.
02.12.2019 17:00
Просмотров: 140
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
good news everyone
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий