Каррагер объяснил, почему Роджерсу не надо переходить в "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что тренер Брендан Роджерс должен сосредоточиться на своей работе в "Лестере" и отбросить мысли о переходе переходе в "Арсенал".

На фоне успехов "лис" и продолжающихся неудач "канониров" в прессе появились слухи о том, что Роджерс является одним из фаворитов на замену уволенному Унаи Эмери в Северном Лондон. Однако Каррагеру кажется, что это плохая идея.



"Думаю, учитывая его текущее положение, нет никаких сомнений, что он хочет работать на самом высоком уровне. Да, сейчас "Лестер" идет на втором месте, но они не входят в число топ-клубов Премьер-Лиги".



"Но, думаю, прямо сейчас для него не было бы правильно даже думать о переходе в "Арсенал".



"Ему очень досталось, когда он покинул "Селтик", не дожидаясь окончания прошлого сезона, и это было довольно тяжелым решением для него. Если он перейдет сейчас, то повесит на себя клеймо того, кто может легко бросить свою работу".



"Он должен подумать о следующих 18 месяцах и решить, что он может сделать с "Лестером" в это время".



"В какой-то момент он снова он захочет возглавить один из этих больших клубов", — сказал Каррагер в эфире.