Лено признал, что "Арсеналу" повезло набрать очко против "Норвича"
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено признал, что его команде повезло сыграть вничью с "Норвичем".
В своем дебютном матче у руля "канониров" Фредди Юнгберг, принявший управление командой после увольнения Унаи Эмери, был вынужден удовлетвориться очком.
"Арсенал" сыграл с "Норвичем" вничью 2:2, причем вполне мог и проиграть, как считает Лено. Однако Бернд чувствует, что его команда уже перестраивается на новый лад.
"В конце концов мы остались в некотором замешательстве, потому что в первом тайме мы играли ровно так, как и хотели, однако пропустили два гола на контратаках. Во втором тайме мы потеряли контроль над игрой, и нам повезло завершить матч вничью".
"Когда тренер теряет свою работу, это всегда странно и грустно. Думаю, Эмери очень хорошо трудился на протяжении этих полутора лет, однако клуб решил сменить тренера и что-то сменить в команде".
"Мы же просто устремлены вперед, и уже против "Норвича" вы увидели, что команда была другой", — сообщил Лено официальному веб-сайту "Арсенала".
02.12.2019 15:00
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Один из 3 игроков в составе к кому вообще нет претензий.
Прогрессирует хорошо, по моему мнению, конкретно на данный момент, лучший в АПЛ вратарь.
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