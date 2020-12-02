Лено признал, что "Арсеналу" повезло набрать очко против "Норвича"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено признал, что его команде повезло сыграть вничью с "Норвичем".

В своем дебютном матче у руля "канониров" Фредди Юнгберг, принявший управление командой после увольнения Унаи Эмери, был вынужден удовлетвориться очком.



"Арсенал" сыграл с "Норвичем" вничью 2:2, причем вполне мог и проиграть, как считает Лено. Однако Бернд чувствует, что его команда уже перестраивается на новый лад.



"В конце концов мы остались в некотором замешательстве, потому что в первом тайме мы играли ровно так, как и хотели, однако пропустили два гола на контратаках. Во втором тайме мы потеряли контроль над игрой, и нам повезло завершить матч вничью".



"Когда тренер теряет свою работу, это всегда странно и грустно. Думаю, Эмери очень хорошо трудился на протяжении этих полутора лет, однако клуб решил сменить тренера и что-то сменить в команде".



"Мы же просто устремлены вперед, и уже против "Норвича" вы увидели, что команда была другой", — сообщил Лено официальному веб-сайту "Арсенала".