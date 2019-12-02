Эмерик Лапорт надеется вернуться в январе

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт надеется вернуться на футбольное поле уже в следующем месяце.

Лапорт находится вне игры с победы 4:0 над "Брайтоном" в августе, когда он получил тяжелую травму колена. Потеря Эмерика стала колоссальной проблемой для "Сити", особенно на фоне ухода из клуба Венсана Компани.



Однако сейчас восстановление Лапорта выходит на финишную прямую. Защитник, перенесший операцию в начале сентября, сам назвал сроки своего возвращения в строй.



"Мое восстановление проходит очень хорошо. Мне все еще требуется время, но я надеюсь как можно скорее вернуться и снова играть со своими партнерами по команде".



"Я не могу назвать точные сроки, но более-менее это будет от полутора месяцев до двух", — сообщил Лапорт The National.