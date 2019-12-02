Эмерик Лапорт надеется вернуться в январе

Эмерик Лапорт Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт надеется вернуться на футбольное поле уже в следующем месяце.

Лапорт находится вне игры с победы 4:0 над "Брайтоном" в августе, когда он получил тяжелую травму колена. Потеря Эмерика стала колоссальной проблемой для "Сити", особенно на фоне ухода из клуба Венсана Компани.

Однако сейчас восстановление Лапорта выходит на финишную прямую. Защитник, перенесший операцию в начале сентября, сам назвал сроки своего возвращения в строй.

"Мое восстановление проходит очень хорошо. Мне все еще требуется время, но я надеюсь как можно скорее вернуться и снова играть со своими партнерами по команде".

"Я не могу назвать точные сроки, но более-менее это будет от полутора месяцев до двух", — сообщил Лапорт The National.


Метки Лапорт, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2019 14:00

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  1. arhangel777 02.12.2019 15:22 # arhangel777
    Здоровья и скорейшего возвращения, без него пока что реально провалы в обороне(((
    Come on, City!!!

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  2. tursa 02.12.2019 15:02 # tursa
    к тому времени фаб вернется

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