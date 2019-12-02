Семь вещей, что мы узнали в 14-м туре
"Ливерпуль" еще отрывается от "Манчестер Сити", "Челси" проигрывает дома "Вест Хэму", Фредди Юнгберг дебютирует у руля "Арсенала" с ничьей — это лишь некоторые события, которые случились в 14-м туре Премьер-Лиги.
"Ньюкасл" снова огорчает "Сити"
Возможно, "сороки" и не удивили действующих чемпионов, но их предсказуемый футбол все равно стал проблемой для "Манчестер Сити". В январе на "Сент-Джеймс Парк" команда Рафаэля Бенитеса побеждала "горожан", и второй в году выезд "Сити" в гости к "Ньюкаслу" тоже завершился сюрпризом.
Тактика Стива Брюса, нынешнего менеджера команды, немного отличалась от тактики его предшественника. В первую очередь — в построении атак, где "Ньюкасл" Брюса меньше полагался на длинные передачи. Но в основе снова была блестящая организация действий в задней линии. "Ньюкасл" дважды сравнивал счет в матче, и последний гол Джонджо Шелви эффектно закрепил выступление подопечных Брюса. К успехам в играх с "Сити" болельщикам "сорок" нужно привыкать — равно как и к тому, что команда их нынешнего тренера регулярно доставляет большие трудности грандам.
"Челси" снова оступается
Отношения Фрэнка Лэмпарда с болельщиками "Вест Хэма" хорошими не назвать, и это был последний матч, который хотелось проигрывать наставнику "Челси". "Вест Хэм" приехал на "Стэмфорд Бридж" в кошмарной форме. Команда Мануэля Пеллегрини не побеждала в семи играх, а в трех предыдущих поединках проигрывала, регулярно пропуская по три мяча.
Но это был день "молотобойцев". Возвращение Мичейла Антонио вдохнуло в "Вест Хэм" новую жизнь, равно как и долгожданная замена вратаря. Роберто в воротах сменил 33-летний дебютант Премьер-Лиги Дэвид Мартин. Сын легендарного защитника клуба Алвина Мартина сохранил свои ворота сухими, а его партнер Аарон Крессуэлл позаботился о том, чтобы "Вест Хэм" взял все три очка.
"Челси" проиграл во второй раз подряд, и теперь позиции команды Лэмпарда в четверке выглядят не такими прочными. Пеллегрини этой победой заработал себе время, хотя перед чилийцам стоит все та же задача — сделать такие выступления "Вест Хэма" нормой, а не событием.
"Ливерпуль" сохраняет дистанцию
Если "Манчестер Сити" остается главным конкурентом команды Юргена Клоппа, то в эту субботу отрыв был увеличен. После разочаровывающей ничьей с "Наполи" в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" снова не показал ничего выдающегося, но снова добился результата — без Фабиньо, с нервами, но все же по делу.
Виргил Ван Дейк оформил дубль, который уже не повлияет на выбор нового обладателя "Золотого мяча", но позволит голландцу отправиться на церемонию в хорошем настроении. Все должно было быть проще, но игра Алиссона руками за пределами штрафной привела к удалению голкипера. И к штрафному, который очень ловко реализовал Льюис Данк, получивший отмашку от арбитра.
В очередной победе "Ливерпуля" снова хватало нюансов, но ключевое слово здесь "очередной". Команда Клоппа выиграла 13 из 14 поединков, а ее отрыв от "Сити" теперь — это огромные 11 очков. "Лестер" "Эвертон" победил с боями, но и "лисы" проигрывают лидерам восемь пунктов.
Жозе побеждает, но "Тоттенхэм" устает
Посмотреть на стиль игры "Тоттенхэма" в матче с "Манчестер Юнайтед" будет любопытно, но пока команда Жозе Моуриньо доставляет первосортное зрелище. Матч с "Борнмутом" имел уже знакомые составляющие: снова победа и снова два забитых мяча соперником.
"Шпоры" должны были побеждать легко после голов Деле Алли и Муссы Сиссоко. Но, как и в игре с "Вест Хэмом", усталость лондонцев в концовке сыграла свою роль. Вроде бы обреченный соперник забил дважды (браво, Харри Уилсон) и даже успел припугнуть команду Моуриньо перед финальным свистком. Результаты и атакующая игра после прихода нового тренера в полном порядке, но Жозе скоро придется сдерживать команду, отдающую слишком много сил в первые 70 минут поединка.
"Уотфорд" снова увольняет тренера
На фоне тренерских рокиворок в Северном Лондоне о происходящем в "Уотфорде" часто забывают. Но именно "шершни" первыми в этом сезоне уволили тренера, а теперь они сделали это во второй раз. Кике Санчес Флорес лишился работы после выездного поражения от "Саутгемптона" — одного из конкурентов в борьбе за выживание.
"Саутгемптон" перевернул ход встречи после перерыва и одержал свою первую домашнюю победу в сезоне. И если игроки "святых", при всех проблемах, полностью под контролем Ральфа Хазенхюттля, то Флоресу добиться такого внимания не удалось. Его "Уотфорд" подавал признаки жизни, стал играть лучше в обороне, а пару недель назад даже победил — в первый и в последний раз после возвращения испанца в клуб. О его замене будет известно скоро, но на этот раз "шершни" возвращать другого экс-тренера команды не станут. Шутки по поводу Марку Силвы популярны, но португалец попрощался с "Викаридж Роуд" нехорошо, потому возобновлять эти отношения в "Уотфорде" не захотят.
Юнгберг начинает с ничьей
Унаи Эмери был уволен в пятницу, и "Арсенал" отдал роль временщика Фредди Юнгбергу. Аналогии с историей Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед" очевидны. Еще один важный игрок в истории клуба, поработавший (но не так давно) с молодежью и способный быстро завоевать авторитет футболистов.
О последнем судить пока рано, но стартовать так же хорошо, как и Сульшеру, Юнгбергу не удалось. У "Арсенала"" в игре с "Норвичем" проблем с мотивацией не было, но действия "канониров" в обороне были так же печальны, как и раньше. Ничья — результат плохой. Хуже то, что аутсайдер Премьер-лиги мог забивать больше двух голов. Действия футболистов "Арсенала" без мяча — это, похоже, не то, что можно изменить на уровне психологии. В конечном счете, "канонирам" придется менять игроков. Сейчас Юнгбергу необходимо хорошо поработать над организацией защитных действий тех, кто оказался под его руководством.
У "Юнайтед" еще одна ничья с новичком
Вторую неделю подряд "Манчестер Юнайтед" не может победить новичка Премьер-Лиги. В прежние времена это звучало бы как провал, но сейчас речь идет об очень посредственном "Юнайтед" и очень классных дебютантах, коими являются "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Вилла". Скажем прямо: взять два очка в этих играх команде Оле Гуннара Сульшера было непросто. И это не самый плохой исход обеих встреч.
После поединка норвежец говорил о том, что положение МЮ (девятое место в таблице) — не является причиной для переживаний. "Если бы мы победили, то шли бы пятыми", — подчеркнул Оле. Действительно, главная проблема для "Юнайтед" — не позиция, а то, что посредственные выступления команды стали нормой и даже поводом для оптимизма. Сульшер продолжает говорить об увиденных признаках прогресса, но на деле с марта "красные дьяволы" могут похвастать только эпизодическими проявлениями класса и характера. Дин Смит работает в Астон Вилле ненамного дольше Сульшера, но прогресс в игре его команды по-прежнему отображается в фактах, а не в улыбках.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
02.12.2019 13:00
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Последние комментарии:
Странно, что Эве до сих пор не уволили Сильву. Если честно, переживал, что это сделают раньше игры против ЛФК. И Ириски как обычно со сменой тренера происходит, взбодрятся и дадут бой. Возможно, Клопп как раз и уволит его?!
(ответить)
1. Лфк вроде и из принципа не затевает изи каток, но уже даже с удалением гк и со скользкими счетами, появляется какая-то внутреняя уверенность. Тьфу, тьфу, тьфу.
2. аткинсон мразь скамская, когда он уже на пенсию уйдет и напишет мимуары о своих романтичных взаимоотношениями с алешей?
3. бензоколонка как-то совсем опустела, пропустить перед собой лис будет совсем зашкварно им.
4. в лис, как на претендента на апл, все равно не верю, хз поч.
5. вклад Бенитеса в касл переоценен, Брюс пока умеет делать тоже самое - добиваться результата.
6. доставляет как карма, почти моментально, щелкает по носу глупеньких пенсят за их высеры) просто почтильси)
7. скамы и гг настолько одичалые, что их даже тролить уже взападло становится.
(ответить)
Узнали что арсенал сосольды вне зависимости от того кто их тренит.
жалкое зрелище.
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А также узнали, что Ливерпулю похуй кто его главный преследователь. Будь это лестер, эмси или членси. Такими темпами бойцы Клоппа уже в марте могут оформить чемпик.
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Коммент года и юзер года? Коммент конечно же про утюг. Юзер - Артурик
26.11.2019 08:57 #
mrjingles
Захожу как-то в Эльдорадо, утюг нужен был. Подлетает продаван. Даёт мне утюг Haier, мы его включаем, а из него дым валит. Я его спрашиваю:
- Что происходит?
- Всё происходит как я и предсказывал.
- Что ты предсказывал?
- Утюг нагревается, глажка и результат становится лучше.
- Так из него ж дым валит!
- У Haier лучшая полузащита от перегрева - сбалансированная, пластичная и классная. Хочешь 2й режим, хочешь - 3й. Абослютно любые сочетания без потери качества. У этого утюга лучший парогенератор в этом магазине, и, возможно, мире. Никакие бош, тефали им в подметки не годятся.
- Так а почему он дымит?
- Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, haier обозначил свои цели и намерения.
Зову дежурного администратора, говорю продаван у них странный какой-то. Те отводят его в сторону, но подбегает ко мне, показывает на них пальцем и говорит:
- Отбросы Эльдорадо, хуесосы всех мастей есь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте утюги. Улучшите свое понимание сути глажки белья и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
В общем я спешно покинул магазин, ну его нахуй эти haier
(ответить)
Попросил миху закрепить коммент, в светской хронике, а он главную сменил. Ну что за кононир?!
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Миха, закрепи этот коммент, по братски. Чтобы ребята из IT и из Беларуси посмотрели. Ученье свет.
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Какая же пропасть между ЛФК и остальным пелотоном
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Оле, Оле!!!
Все еще второй Юнайтед в чемпионате
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ссу на ваши ёбла с небоскреба)))))))))))))))
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КОРОЛЬ НА ГЛАВНОЙ!!!
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Pep- staryi-eblan!
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Ниxуя нового!
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Пеп - Король
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