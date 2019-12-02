"Бавария" хотела купить Садио Мане
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что его клуб хотел приобрести нападающего Садио Мане, который сейчас блистает в "Ливерпуле".
Мане оказался на радаре у "Баварии" несколько лет назад, еще когда выступал за австрийский "Ред Булл". Однако вместо переезда в немецкую Бундеслигу Садио решил отправиться в Премьер-Лигу.
Тогда Мане присоединился к "Саутгемптону", а в 2016 году перешел в "Ливерпуль", где заслужил репутацию одного из лучших игроков мира и выиграл Лигу Чемпионов.
"Мы интересовались Мане, но в силу каких-то причин переход не состоялся. Так что он отправился в "Саутгемптон", а затем — в "Ливерпуль". Жаль, что так вышло", — сообщил Румменигге Bild.
Стоит отметить, что чемпионы Бундеслиги до сих пор находятся в поисках скоростного вингера, с минувшего лета проявляя интерес к Лерою Сане из "Манчестер Сити", однако Карл-Хайнц не хочет об этом говорить.
"Я окажусь в беде, если что-нибудь скажу насчет Сане. Кроме того, это не понизит цену за него. Ни то, ни другое не есть хорошо", — добавил Румменигге.
02.12.2019 12:00
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