"Бавария" хотела купить Садио Мане

Садио Мане Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что его клуб хотел приобрести нападающего Садио Мане, который сейчас блистает в "Ливерпуле".

Мане оказался на радаре у "Баварии" несколько лет назад, еще когда выступал за австрийский "Ред Булл". Однако вместо переезда в немецкую Бундеслигу Садио решил отправиться в Премьер-Лигу.

Тогда Мане присоединился к "Саутгемптону", а в 2016 году перешел в "Ливерпуль", где заслужил репутацию одного из лучших игроков мира и выиграл Лигу Чемпионов.

"Мы интересовались Мане, но в силу каких-то причин переход не состоялся. Так что он отправился в "Саутгемптон", а затем — в "Ливерпуль". Жаль, что так вышло", — сообщил Румменигге Bild.

Стоит отметить, что чемпионы Бундеслиги до сих пор находятся в поисках скоростного вингера, с минувшего лета проявляя интерес к Лерою Сане из "Манчестер Сити", однако Карл-Хайнц не хочет об этом говорить.

"Я окажусь в беде, если что-нибудь скажу насчет Сане. Кроме того, это не понизит цену за него. Ни то, ни другое не есть хорошо", — добавил Румменигге.


Метки Бавария, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 02.12.2019 12:49 # scouser2005
    Нахер говорить о том, чего не случилось? Хотели бы реально купить, то купили бы...

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  2. tigerpool 02.12.2019 12:23 # tigerpool
    Купите Салаха за 200 лямов, а мы за эти деньги черепашку ниндзя из ПСЖ

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  3. slash-lfc 02.12.2019 12:22 # slash-lfc
    Был бы идеальной заменой Рибери, но увы!

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