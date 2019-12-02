Лэмпард может перевести Пулишича в нападение

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что держит в уме вариант с переводом Кристиана Пулишича на позицию нападающего.

В минувшее воскресенье против "Вест Хэма" Лэмпард не мог рассчитывать на своего основного нападающего Тэмми Абрахэма, угодившего в лазарет с травмой бедра.

Оливье Жиру, заменивший Абрахэма в лондонском дерби, совершенно себя не проявил — как и Мичи Батшуайи несколькими днями ранее против "Валенсии" в Лиге Чемпионов.

Одним из решений возникшей проблемы Фрэнк видит перевод Пулишича, забившего шесть голов в восьми последних матчах за "синих", на позицию 9-го номера.

"Давайте посмотрим. Он обладает способностью совершать рывки за спину защитникам и быть резким, располагаясь в центральных зонах, что естественным образом приносит ему голы, но я не собираюсь говорить прямо сейчас, что это и есть наше решение. Со временем станет видно", — цитирует Лэмпарда Goal.


Метки Лэмпард, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2019 11:00

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  1. j-silver 02.12.2019 11:33 # j-silver
    топорь потому что

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  2. dom1no 02.12.2019 11:25 # dom1no
    прям по идеям одного пенса

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  3. only--liverpool 02.12.2019 11:12 # only--liverpool
    Пулисик - чемпион мира!!! Даже лучше Азара оказался!!! Какие Месси какаие Ван Дайки??? Дайте ЗМ прямо сейчас этому топарю!!!

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