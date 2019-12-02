Лэмпард может перевести Пулишича в нападение
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что держит в уме вариант с переводом Кристиана Пулишича на позицию нападающего.
В минувшее воскресенье против "Вест Хэма" Лэмпард не мог рассчитывать на своего основного нападающего Тэмми Абрахэма, угодившего в лазарет с травмой бедра.
Оливье Жиру, заменивший Абрахэма в лондонском дерби, совершенно себя не проявил — как и Мичи Батшуайи несколькими днями ранее против "Валенсии" в Лиге Чемпионов.
Одним из решений возникшей проблемы Фрэнк видит перевод Пулишича, забившего шесть голов в восьми последних матчах за "синих", на позицию 9-го номера.
"Давайте посмотрим. Он обладает способностью совершать рывки за спину защитникам и быть резким, располагаясь в центральных зонах, что естественным образом приносит ему голы, но я не собираюсь говорить прямо сейчас, что это и есть наше решение. Со временем станет видно", — цитирует Лэмпарда Goal.
02.12.2019 11:00
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Последние комментарии:
топорь потому что
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прям по идеям одного пенса
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Пулисик - чемпион мира!!! Даже лучше Азара оказался!!! Какие Месси какаие Ван Дайки??? Дайте ЗМ прямо сейчас этому топарю!!!
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