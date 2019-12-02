Гвардиола: "Мы никогда не сдаемся"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не опустит руки в чемпионской гонке Премьер-Лиги, несмотря на возросшее отставание от вершины.

Упустив победу в концовке выездного матча против "Ньюкасла" (2:2), "горожане" подарили "Ливерпулю" возможность увеличить свой отрыв до 11 очков, чем "красные" и воспользовались позже в субботу.



Тем не менее, качество продемонстрированного на "Сент-Джеймс Парк" футбола вселяет в Гвардиолу оптимизм. Хосеп обещает продолжить погоню за лидером.



"Я правда думаю, что вы должны посмотреть, как игроки бегали, как они старались, насколько активны были".



"Мы никогда не сдаемся. Эта команда никогда не опускает руки. Таково мое ощущение. Вы анализируете результат, 2:2. Конечно, это плохой результат для нас и хороший для "Ньюкасла".



"Я знаю, что этого недостаточно, но я анализирую игру, а игра была хороша", — цитирует Гвардиолу Goal.