Ван Дейк гордится, что претендует на "Золотой мяч"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что уже ощущает себя как победитель, будучи номинированным на "Золотой мяч".

Уже сегодня вечером самая престижная индивидуальная награда в футболе найдет своего обладателя во время торжественной церемонии в Париже.



Ван Дейк считается одни из двух главных претендентов на "Золотой мяч" в этом году, но не расстроится, если уступит награду Лионелю Месси из "Барселоны".



"Я собираюсь посмотреть, что это такое. Есть причина, почему я туда отправлюсь, и тем вечером не будет проигравших".



"Я очень горжусь быть среди этих номинантов, заслужив это своей игрой за команду в прошлом года, а также за сборную Голландии".



"Это лишь повод для гордости, потому что немногие игроки бывают на моем месте и претендуют на такого рода вещи".



"Там будет победитель, но не будет проигравшего. Давайте посмотрим, что произойдет", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.