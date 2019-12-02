Ван Дейк гордится, что претендует на "Золотой мяч"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что уже ощущает себя как победитель, будучи номинированным на "Золотой мяч".

Уже сегодня вечером самая престижная индивидуальная награда в футболе найдет своего обладателя во время торжественной церемонии в Париже.

Ван Дейк считается одни из двух главных претендентов на "Золотой мяч" в этом году, но не расстроится, если уступит награду Лионелю Месси из "Барселоны".

"Я собираюсь посмотреть, что это такое. Есть причина, почему я туда отправлюсь, и тем вечером не будет проигравших".

"Я очень горжусь быть среди этих номинантов, заслужив это своей игрой за команду в прошлом года, а также за сборную Голландии".

"Это лишь повод для гордости, потому что немногие игроки бывают на моем месте и претендуют на такого рода вещи".

"Там будет победитель, но не будет проигравшего. Давайте посмотрим, что произойдет", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Золотой мяч, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2019 09:00

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  1. ganinilyha 02.12.2019 09:26 # ganinilyha
    Распиаренная выскочка-одногодка

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  2. scouser2005 02.12.2019 09:20 # scouser2005
    Месси будет последней сволочью если возьмет в руки ЗМ в этот раз.

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  3. electric 02.12.2019 09:13 # electric
    Фифашные додики позорятся на весь мир.

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  4. mane 02.12.2019 09:02 # mane
    Эта награда станет весомой только после пенсии гнома

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