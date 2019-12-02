Сульшер: "Нужно научиться добиваться побед, ведя в счете"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команде важно научиться удерживать свое преимущество по ходу матчей.

Воскресная ничья 2:2 с "Астон Виллой" стала очередным матчем, в котором "красные дьяволы", поведя в счете, не смогли добиться победы. При этом лидировали подопечные Сульшера только две минуты — до гола Тайрона Мингса на 66-й минуте.



Оле Гуннар насчитал уже пять или шесть подобных матчей и собирается уделить этому повышенное внимание.



"В данный момент ситуация в таблице не является моей главной заботой, потому что плотность так велика. Мне просто нужно добиться, чтобы мы играли правильным образом".



"Я могу сказать, что до сих пор было уже так много матчей, в которых мы вели в счете, но нам не удавалось их выиграть — шесть или семь матчей точно. Нам нужно лучше превращать эти матчи в победы".



"Думаю, есть множество свидетельств, что в такого рода матчах парни были ближе к победе, нежели к поражению. Нам нужно добрать то малое, чего нам не хватает для побед", — цитирует Сульшера Sky Sports.