Марку Силва не уверен, останется ли на мерсисайдское дерби

Наставник "Эвертона" Марку Силва не знает, останется ли он на своем посту к дерби против "Ливерпуля" в ближайшую среду.

Несмотря на вполне достойную игру против "Лестера" в воскресенье, результатом "ириски" снова разочаровали — подопечные Силвы потерпели поражение 2:1, пропустив решающий гол в компенсированное время.



Таким образом, "Эвертон" оказался всего в одной строчке и двух очках от зоны вылета Премьер-Лиги, и теперь руководство должно решить, нуждается ли команда во встряске перед мерсисайдским дерби.



"Останусь ли я на дерби? Как я уже говорил прежде много раз, я не тот человек, чтобы отвечать на это".



"Я знаю, что я делаю. Я знаю свою работу. Завтра будет очередной день для меня, чтобы провести очередную тренировку".



"У меня нет сомнений, что игроки поддерживают меня. Никто не может сказать ни слова насчет настроя моих игроков. Они показали свою реакцию".



"Это был очень суровый результат. Мы заслуживали большего. Мы перестроились на схему с тремя защитниками, и игроки хорошо держали строй. В первые 65 минут мы были лучшей командой на поле", — цитирует Силву Daily Mirror.