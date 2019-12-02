Юнгберг объяснил, почему Пепе не сыграл против "Норвича"
Тренер "Арсенала" Фредди Юнгберг объяснил, почему дорогостоящий вингер Николя Пепе не принял участия в воскресном матче Премьер-Лиги против "Норвича".
Минувшим летом Пепе обошелся "канонирам" в рекордные для лондонского клуба 70 миллионов фунтов, однако пока Николя себя не проявляет, если не считать два его штрафных против "Витории" в Лиге Европы.
Многие ожидали, что 24-летний ивуариец преобразится после увольнения Унаи Эмери, однако Юнгберг считает, что пока Пепе — в своем нынешнем состоянии — даже не заслуживает выходить на поле.
"Пепе — очень хороший игрок. Но я принял такое решение с учетом того, что мы делаем на тренировках и что я наблюдаю каждый день", — цитирует Юнгберга Daily Mirror.
02.12.2019 06:00
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