Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" хотят вернуть Мемфиса Депая в Премьер-Лигу. "Реал" и "Интер" претендуют на Пьер-Эмерика Обамеянга. Фредди Юнгбергу могут предложить пост главного тренера "Вест Хэма". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не планирует искать новый клуб следующим летом и надеется остаться в "Баварии", где он проводит этот сезон на правах аренды. (Marca)

"Ювентус" пока не решил, продаст ли защитников Мериха Демирала, которым интересуются "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал", и Даниэле Ругани, виды на которого имеют "Арсенал", "Вулверхэмптон" и "Вест Хэм". (Calciomercato)

"Юнайтед" контактирует с агентом полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля. (FcInterNews)

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заинтересованы в вингере "Лиона" Мемфисе Депае, оцениваемом в 42 миллиона фунтов. (Calciomercato)

"Реал" планирует сделать предложение стоимостью 70 млн. фунтов, включая Хамеса Родригеса, о покупке нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. (El Desmarque)

Обамеянг стал трансферной целью для "Интера" на январь. (Daily Star)

"Челси" следит за вингерами Джейдоном Санчо из дортмундской "Боруссии" и Уилфридом Захой из "Кристал Пэлас". (Daily Express)

"Пэлас" ожидает интереса к Захе в январе. (Evening Standard)

Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю не покинет "Кинг Пауэр" в обозримом будущем. (Leicester Mercury)

Полузащитник "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо, арендуемый "Тоттенхэмом", задумался о переходе в другой клуб. (Marca)

Если "Уотфорд" вылетит из Премьер-Лиги, "Шеффилд Юнайтед" будет готов приютить 36-летнего голкипера "шершней" Бена Фостера. (The Sun)

Другое

"Юнайтед" не уволит своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера, даже если тот не попадет в топ-6 Премьер-Лиги. (Dailt Star)

Маурисио Почеттино придется вернуть "Тоттенхэму" свою компенсацию в 12.5 млн. фунтов, если он возглавит другой клуб Премьер-Лиги до конца сезона. (Daily Express)

"Арсенал" подождет с назначением следующего постоянного рулевого до лета, но целью "канониров" номер один является Брендан Роджерс из "Лестера". (Daily Star)

"Арсенал" охладел к Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона". (The Times)

"Вест Хэм" может позвать временщика "Арсенала" Фредди Юнгберга на место своего главного тренера Мануэля Пеллегрини. (Daily Star)

В случае расставания с Марку Силвой "Эвертон" временно доверит первую команду своему бывшему нападающему Данкану Фергюсону. (Daily Mail)

27-летний полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир планирует стать тренером. (Goal)

Утекшие в сеть результаты голосования по "Золотому мячу" говорят о том, что Лионель Месси опередит Виргила Ван Дейка в борьбе за награду. (The Sun)

Экс-нападающий "Арсенала" Беник Афобе объявил о смерти своей двухлетней дочери. (The Independent)

Мейсон Маунт из "Челси" и Деклан Райс из "Вест Хэма" рассказали, что они настолько друзья не разлей вода, что окружающие называют их "Тупой и еще тупее". (The Guardian)


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Автор mihajlo   

Дата 02.12.2019 05:55

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Последние комментарии:




  1. superglor 02.12.2019 07:28 # superglor
    Не успел я вчера поржать над тем что ЛФК разбазарит 11-очковый отрыв как сегодня с утра этих очков осталось уже 8. Лол, еще январь не наступил, ну вы хотя бы до боксинг дея продержитесь на 1 месте.

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  2. mcferson 02.12.2019 07:24 # mcferson
    Л-л-л-лейкерс? -Нет!
    Л-л-л-луууука! Топарик)

    Как много Даллас трех кидает это жость,и попадают же

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  3. mikkiynwa 02.12.2019 07:09 # mikkiynwa
    "Юнайтед" не уволит своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера, даже если тот не попадет в топ-6 Премьер-Лиги. (Dailt Star)


    Источник: http://fapl.ru/posts/75068/


    Лучшие!

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  4. ericcantona7 02.12.2019 06:59 # ericcantona7
    Жаль Афобе, терять своего ребенка в таком раннем возрасте может иметь необратимый эффект

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  5. m-ballack 02.12.2019 06:16 # m-ballack
    Мде, надеюсь к след сезону манки с арсом обзаведутся норм коучами, а то совсем как то уныло, изи чепмик для ливера.

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