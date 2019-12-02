Сульшер: "Иногда молодые парни могут быть нестабильны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил худший старт сезона за 31 последний год нестабильностью своей молодой команды.

Сыграв вничью с "Астон Виллой" в воскресенье (2:2), теперь "красные дьяволы" имеют в своем активе только 22 очка после 14 туров этого сезона Премьер-Лиги.



Последний раз "Юнайтед" имел столь же мало очков к данной стадии сезона в 1988/89, в итоге финишировав на 11-й позиции старого Первого Дивизиона, в 25 баллах позади ставшего чемпионом "Арсенала".



Однако Сульшер не унывает и продолжает видеть в каждой неудаче ценный урок для своей молодежи.



"У нас не получалось играть как команде. Мы должны были выступить лучше. Эти парни извлекут урок и прибавят. Иногда молодые парни могут быть нестабильны".



"Временами нам не удавалось контролировать игру, но теперь с этим уже ничего не поделать. Мы должны поработать над командным взаимодействием и стать лучше как единое целое".



"На мой вкус, "Астон Вилла" слишком много контратаковала", — цитирует Сульшера Goal.