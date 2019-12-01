Роджерс намекнул, что "Арсенал" может выкупить его у "Лестера"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс намекнул, что в его контракте действительно есть пункт, который позволяет ему беспрепятственно уйти в "Арсенал".
Напомним, букмекеры сразу же возвели Роджерса в статус фаворита на роль следующего наставника "Арсенала" после увольнения Унаи Эмери в минувшую пятницу.
По информации The Telegraph, какой-либо топ-клуб может выкупить Брендана у "лис" за фиксированную сумму в 14 миллионов фунтов, и после победы 2:1 над "Эвертоном" Роджерс не стал этого отрицать.
"Послушайте, подобного рода пункты есть, наверное, в контрактах большинства тренеров. Все это — гипотетические рассуждения".
"Я целиком сосредоточен на "Лестере". Я сменил клуб лишь девять месяцев назад, и я очень счастлив с момента своего перехода сюда. Нам все еще предстоит проделать много работы".
"В контрактах большинства тренеров есть нечто подобное, но мой фокус — здесь", — сообщил Роджерс Sky Sports.
01.12.2019 23:00
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Последние комментарии:
не, если перейдет, то испортит карму, безвозвратно
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Всегда уважал и буду уважать Брендана,он никогда так не поступит
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Менее чем за год кинуть клуб посреди сезона 2 раза.... Как то слабо верится. Даже если это возможно, как можно на него расчитывать вообще?)
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Неужели он по круче Мауриньо,проститутке...
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