Роджерс намекнул, что "Арсенал" может выкупить его у "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс намекнул, что в его контракте действительно есть пункт, который позволяет ему беспрепятственно уйти в "Арсенал".

Напомним, букмекеры сразу же возвели Роджерса в статус фаворита на роль следующего наставника "Арсенала" после увольнения Унаи Эмери в минувшую пятницу.



По информации The Telegraph, какой-либо топ-клуб может выкупить Брендана у "лис" за фиксированную сумму в 14 миллионов фунтов, и после победы 2:1 над "Эвертоном" Роджерс не стал этого отрицать.



"Послушайте, подобного рода пункты есть, наверное, в контрактах большинства тренеров. Все это — гипотетические рассуждения".



"Я целиком сосредоточен на "Лестере". Я сменил клуб лишь девять месяцев назад, и я очень счастлив с момента своего перехода сюда. Нам все еще предстоит проделать много работы".



"В контрактах большинства тренеров есть нечто подобное, но мой фокус — здесь", — сообщил Роджерс Sky Sports.