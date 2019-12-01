Роджерс намекнул, что "Арсенал" может выкупить его у "Лестера"

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс намекнул, что в его контракте действительно есть пункт, который позволяет ему беспрепятственно уйти в "Арсенал".

Напомним, букмекеры сразу же возвели Роджерса в статус фаворита на роль следующего наставника "Арсенала" после увольнения Унаи Эмери в минувшую пятницу.

По информации The Telegraph, какой-либо топ-клуб может выкупить Брендана у "лис" за фиксированную сумму в 14 миллионов фунтов, и после победы 2:1 над "Эвертоном" Роджерс не стал этого отрицать.

"Послушайте, подобного рода пункты есть, наверное, в контрактах большинства тренеров. Все это — гипотетические рассуждения".

"Я целиком сосредоточен на "Лестере". Я сменил клуб лишь девять месяцев назад, и я очень счастлив с момента своего перехода сюда. Нам все еще предстоит проделать много работы".

"В контрактах большинства тренеров есть нечто подобное, но мой фокус — здесь", — сообщил Роджерс Sky Sports.


Метки Арсенал, Лестер, Роджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2019 23:00

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  1. wolfsmensch 01.12.2019 23:55 # wolfsmensch
    не, если перейдет, то испортит карму, безвозвратно

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  2. liverpool1892est 01.12.2019 23:38 # liverpool1892est
    Всегда уважал и буду уважать Брендана,он никогда так не поступит

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  3. redwhitegun 01.12.2019 23:19 # redwhitegun
    Менее чем за год кинуть клуб посреди сезона 2 раза.... Как то слабо верится. Даже если это возможно, как можно на него расчитывать вообще?)

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  4. pahanzyl 01.12.2019 23:12 # pahanzyl
    Неужели он по круче Мауриньо,проститутке...

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