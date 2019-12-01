Юнгберг уверен, что "Арсенал" может попасть в топ-4
Рулевой "Арсенала" Фредди Юнгберг "на 100 процентов" уверен, что его команда все еще может попасть в топ-4 Премьер-Лиги.
Сыграв 2:2 с "Норвичем" в воскресенье, теперь "канониры" находятся в семи очках позади замыкающего топ-4 "Челси", который в этот уикенд неожиданно уступил дома "Вест Хэму".
Повсеместные осечки конкурентов в борьбе за попадание в первую четверку вселяют в Юнгберга уверенность, что "Арсенал" может совершить этот рывок наверх.
"Может ли "Арсенал" еще попасть в топ-4? 100 процентов может. Команды теряют очки здесь и там — они теряют очки, мы теряем очки, так что в данный момент это немного безумное соревнование. Но, конечно, я думаю, "Арсенал" способен вернуться в топ-4", — цитирует Юнгберга Goal.
01.12.2019 22:00
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Последние комментарии:
Пожалуйста, Фредди, не надо пока. Сделай что-нибудь с защитой! И объясни Озилу чем должен на поле заниматься плеймейкер. а еще объясни команде, что если они так любят делать прострелы в штрафную, то кто-то должен в эту штрафную бежать. И выгони из команды Мустафи, Сократиса и Луиса. Купи защитников у Лестера и Шеффилда и пойдет дело
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началось
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Ну для этого придётся хорошенько побороться за каждое очко
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