Юнгберг уверен, что "Арсенал" может попасть в топ-4

Рулевой "Арсенала" Фредди Юнгберг "на 100 процентов" уверен, что его команда все еще может попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

Сыграв 2:2 с "Норвичем" в воскресенье, теперь "канониры" находятся в семи очках позади замыкающего топ-4 "Челси", который в этот уикенд неожиданно уступил дома "Вест Хэму".



Повсеместные осечки конкурентов в борьбе за попадание в первую четверку вселяют в Юнгберга уверенность, что "Арсенал" может совершить этот рывок наверх.



"Может ли "Арсенал" еще попасть в топ-4? 100 процентов может. Команды теряют очки здесь и там — они теряют очки, мы теряем очки, так что в данный момент это немного безумное соревнование. Но, конечно, я думаю, "Арсенал" способен вернуться в топ-4", — цитирует Юнгберга Goal.