"Лестер" вырвал победу у "Эвертона" и укрепился на втором месте

"Лестер" укрепился на второй позиции в Премьер-Лиге, в компенсированное время вырвав победу у "Эвертона" — 2:1.

Начало матча было довольно боевитым — "ириски" наглядно показали, что приехали на "Кинг Пауэр" не для того, чтобы отсиживаться в обороне.



А на 23-й минуте гости даже открыли счет. Джибриль Сидибе навесил с правого фланга в центр штрафной, откуда Ришарлисон головой вколотил мяч в ворота — 0:1.



Спустя несколько минут Бен Чилуэлл вроде бы заработал для своей команды возможность восстановить равновесие в счете, однако система VAR отменила пенальти — защитник "лис" нырял.



"Эвертон" играл компактно и агрессивно, а со временем, уже во втором тайме, в игре "Лестера" стало ощущаться некоторое разочарование.



План Марку Силвы на игру успешно работал, однако на 68-й минуте гости коротко потеряли концентрацию и были за это наказаны. Разогнав атаку, Уилфрид Ндиди отдал направо Келечи Ихеаначо, а тот с края штрафной покатил мяч к дальней штанге, куда ворвался Джейми Варди — 1:1.



Все шло к ничьей, однако в компенсированное время Рикарду Перейра сделал передачу вперед по центру на Ихеаначо, который обыграл Мейсона Холгейта и поразил ворота — 2:1. VAR подтвердила, что Келечи избежал офсайда в момент приема мяча.



"Лестер" — "Эвертон". Отчет о матче