"Лестер" вырвал победу у "Эвертона" и укрепился на втором месте

Джейми Варди "Лестер" укрепился на второй позиции в Премьер-Лиге, в компенсированное время вырвав победу у "Эвертона" — 2:1.

Начало матча было довольно боевитым — "ириски" наглядно показали, что приехали на "Кинг Пауэр" не для того, чтобы отсиживаться в обороне.

А на 23-й минуте гости даже открыли счет. Джибриль Сидибе навесил с правого фланга в центр штрафной, откуда Ришарлисон головой вколотил мяч в ворота — 0:1.

Спустя несколько минут Бен Чилуэлл вроде бы заработал для своей команды возможность восстановить равновесие в счете, однако система VAR отменила пенальти — защитник "лис" нырял.

"Эвертон" играл компактно и агрессивно, а со временем, уже во втором тайме, в игре "Лестера" стало ощущаться некоторое разочарование.

План Марку Силвы на игру успешно работал, однако на 68-й минуте гости коротко потеряли концентрацию и были за это наказаны. Разогнав атаку, Уилфрид Ндиди отдал направо Келечи Ихеаначо, а тот с края штрафной покатил мяч к дальней штанге, куда ворвался Джейми Варди — 1:1.

Все шло к ничьей, однако в компенсированное время Рикарду Перейра сделал передачу вперед по центру на Ихеаначо, который обыграл Мейсона Холгейта и поразил ворота — 2:1. VAR подтвердила, что Келечи избежал офсайда в момент приема мяча.

"Лестер" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2019 21:35

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 01.12.2019 22:14 # hammersmith
    долбоебы это ж надо слить перед матчем с колбасяунами

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  2. superperez101 01.12.2019 22:12 # superperez101
    эвертон пожалуй самая недостойная команда в апл
    пенальти зажали еще судьишки

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  3. mc-od 01.12.2019 22:05 # mc-od
    Ихеаначо молорик, наш чел. Ирискам не унывать! Надеюсь, норм пацаны из Ливерпуля будут злее и еще мотивированнее.))

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  4. wolfsmensch 01.12.2019 21:57 # wolfsmensch
    интересно, кого бы рака-эве хотел бы увидеть во главе команды

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  5. shlyopka007 01.12.2019 21:41 # shlyopka007
    Что за разит перестал играть с нападающим !

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  6. sausage 01.12.2019 21:39 # sausage
    Михайло, ты чё, совсем попутал? На главной какой-то, ничего не определяющий матч, а главное событие дня ниже! Очнись уже и глянь в таблицу.

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  7. liverfun 01.12.2019 21:39 # liverfun
    достойно, хоть и не без везения

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  8. electric 01.12.2019 21:38 # electric
    Сасать ириски!

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