"Лестер" вырвал победу у "Эвертона" и укрепился на втором месте
"Лестер" укрепился на второй позиции в Премьер-Лиге, в компенсированное время вырвав победу у "Эвертона" — 2:1.
Начало матча было довольно боевитым — "ириски" наглядно показали, что приехали на "Кинг Пауэр" не для того, чтобы отсиживаться в обороне.
А на 23-й минуте гости даже открыли счет. Джибриль Сидибе навесил с правого фланга в центр штрафной, откуда Ришарлисон головой вколотил мяч в ворота — 0:1.
Спустя несколько минут Бен Чилуэлл вроде бы заработал для своей команды возможность восстановить равновесие в счете, однако система VAR отменила пенальти — защитник "лис" нырял.
"Эвертон" играл компактно и агрессивно, а со временем, уже во втором тайме, в игре "Лестера" стало ощущаться некоторое разочарование.
План Марку Силвы на игру успешно работал, однако на 68-й минуте гости коротко потеряли концентрацию и были за это наказаны. Разогнав атаку, Уилфрид Ндиди отдал направо Келечи Ихеаначо, а тот с края штрафной покатил мяч к дальней штанге, куда ворвался Джейми Варди — 1:1.
Все шло к ничьей, однако в компенсированное время Рикарду Перейра сделал передачу вперед по центру на Ихеаначо, который обыграл Мейсона Холгейта и поразил ворота — 2:1. VAR подтвердила, что Келечи избежал офсайда в момент приема мяча.
"Лестер" — "Эвертон". Отчет о матче
01.12.2019 21:35
Просмотров: 1384
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
долбоебы это ж надо слить перед матчем с колбасяунами
(ответить)
эвертон пожалуй самая недостойная команда в апл
пенальти зажали еще судьишки
(ответить)
Ихеаначо молорик, наш чел. Ирискам не унывать! Надеюсь, норм пацаны из Ливерпуля будут злее и еще мотивированнее.))
(ответить)
интересно, кого бы рака-эве хотел бы увидеть во главе команды
(ответить)
Что за разит перестал играть с нападающим !
(ответить)
Михайло, ты чё, совсем попутал? На главной какой-то, ничего не определяющий матч, а главное событие дня ниже! Очнись уже и глянь в таблицу.
(ответить)
достойно, хоть и не без везения
(ответить)
Сасать ириски!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий