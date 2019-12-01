"Юнайтед" не справился с "Астон Виллой"

Тайрон Мингс "Манчестер Юнайтед" продолжает буксовать в середине таблицы после того, как сыграл с новичком Премьер-Лиги "Астон Виллой" только вничью — 2:2.

По сравнению с ничьей 3:3 против "Шеффилд Юнайтед" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннр Сульшер поменял только Фила Джонса, выпустив вместо него Хуана Мату.

А вот стартовый состав "вилланов" и вовсе не изменился относительно победы 2:0 над "Ньюкаслом".

В начале матча хозяева гораздо больше владели мячом, но острее действовала "Астон Вилла" и на 11-й минуте открыла счет. Анвар Эль-Гази выполнил неудачную подачу с правого фланга, и мяч дошел на противоположный край до Джека Грилиша, который вошел в штрафную, оторвался от Андреаса Перейры и нанес потрясающий обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1. Давид Де Хеа был в таком же шоке, как и публика "Олд Траффорд".

"Юнайтед" пошел отыгрываться, но, достигая подступов к чужой штрафной, впадал в ступор и не понимал, что делать дальше.

На 29-й минуте гостям удалось затолкать мяч в ворота Де Хеа, однако счет не был удвоен — лайнсмен зафиксировал офсайд у Грилиша в ходе комбинации, и VAR это подтвердила.

И все-таки удержать свое преимущество до перерыва "вилланам" не удалось. На 42-й минуте Маркус Рэшфорд затаился за спиной защитника возле дальней штангой и головой замкнул подачу партнера — 1:1.

Перед самым уходом команд в раздевалку Трезеге, заменивший получившего травму Эль-Гази, сотряс крестовину ворот Де Хеа.

Во втором тайме "Юнайтед" пришел в чувство и принялся оказывать серьезное давление. В таком режиме "Астон Вилла" продержалась до 64-й минуты, когда Уэсли, прерывая подачу Фреда с фланга, лишь сделал скидку к дальней штанге, где Виктор Линделеф головой поразил ворота — 2:1.

Однако уже спустя две минуты счет вновь стал равным. Избежав офсайда, Тайрон Мингс пробил ногой с линии вратарской после заброса верхом от Мэтта Таргетта — 2:2. VAR гол подтвердила.

В концовке матча "вилланы" стали садиться все глубже. "Юнайтед" сильнее хотел победить, но одного желания оказалось недостаточно — гости выстояли.

"Юнайтед" первым пропустил в этом матче, но едва ли может занести ничейный результат в актив. "Астон Вилла" очень легко забивала свои голы, а в концовке показала умение выдерживать давление, заслужив свое очко.

"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2019 21:25

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 01.12.2019 23:03 # slash-lfc
    Бля Артурик терь как дурачок с поговоркой про пеликана и Льва ходит. Ска бля, он серьезно(

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  2. chronicle 01.12.2019 22:50 # chronicle
    1 декабря кстати всемирный день борьбы со спидом.
    Здоровья лемарсу и ж-силверу.

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  3. naby-keita 01.12.2019 22:46 # naby-keita
    Эвертону прилетело карма за то что тянули время симулируя травму в добавленное время
    Самый мерзкий клуб, другие клубишки не вызывают столько агрессиии

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  4. naby-keita 01.12.2019 22:44 # naby-keita
    Its 8pm and Farhad Moshiri, Everton’s owner is on the phone…
    Peep peep. Peep peep. Peep peep.
    Hello, replies the voicemail message. Thank you for your patience.
    Calls to Mr Pochettino are being held in a queue.
    You are in fourth place.
    Are you sure? shouts back Moshiri. We’ve not been that high up the table since 2004...

    Эхехехехе

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  5. mafia 01.12.2019 22:35 # mafia
    есть ли какой то сайт чтоб на него пришел нормальный рабочий код смс чтоб в вк фейк создать
    все облазил одна параша, мб знатоки есть

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  6. naby-keita 01.12.2019 22:31 # naby-keita
    В начале сезона конкурентом Ливерпуля за титул был Сити, месяц назад Челси, а сегодня Лестер единственный конкурент.
    Что дальше? Запостите еще раз пост про конкурентов, которые слились

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  7. lfc-krr 01.12.2019 22:30 # lfc-krr
    Пеликаны всегда летали высоко, и срали на всех, Львов, лис и всяких чертей.

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  8. stalker2005 01.12.2019 22:19 # stalker2005
    Унылое говно оно и с Астон Виллой унылое говно!!!!ничего нового.....А впереди у них еще игры с Сити и Тотенхемом.

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  9. hammersmith 01.12.2019 22:17 # hammersmith
    сасай вилы

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  10. rentv 01.12.2019 22:15 # rentv
    Сможет ли Ливерпуль пройти сезон без поражений?

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  11. superperez101 01.12.2019 22:14 # superperez101
    Лестер вперед!
    вот где воля к победе, вот где игра, тренер, пацаны и Варди их авангард!

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  12. mane 01.12.2019 22:10 # mane
    Посидел поизучал календарь Ливерпуля. Причем максимально пессимистично. С учетом возможных ничеек в выездах против Лестера, Тоттенхэма, волков и проепу Сити в гостях. Даже с потерями в 5-6 матчах Ливерпуль у меня набрал 90-92 очка. Сами думайте хватит ли такого результата для чемпионства в этом сезоне. Надеюсь все пойдет по плану и поднимем эту е6аную чашку надо головой Хендо

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  13. progressive 01.12.2019 22:04 # progressive
    -- По моему изи для лестера, который идет уверенным ходом, а не как лузеры отскочники с победами говняными!

    Бизя, что там с конкурентами? У Лестера будет заслуженный титул с мощными претендентами или чмошный и отсосный, т.к у конкурентов кризис? Только плиз, без истерик. Я серьёзно спрашиваю.

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  14. denkik 01.12.2019 22:04 # denkik
    Смеюсь до слез от ваших комментариев! Классный сезон! Непредсказуемый! Что творится с лидерами - черт знает! Даже ставки делать не буду. Ничего не понятно! Всем болельщикам бывшей топ-6 терпения! Наблюдать за эпилептическими припадками бывших грандов невыносимо. Я уже без пива Арсенал смотреть не могу :)

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  15. sausage 01.12.2019 21:58 # sausage
    Артур по обыкновению превращается в дурачка, когда Челси начинает днить. Это как обострения у психов весной или в полнолуние.

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  16. liverfun 01.12.2019 21:58 # liverfun
    долгих лет работы сульшеру в маню, подходящего спеца взяли

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  17. thegodfather 01.12.2019 21:51 # thegodfather
    Попомните мои слова.
    Пеликану никогда не стать львом, как и льву пеликаном.
    Камон красиво

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  18. bezviz 01.12.2019 21:46 # bezviz
    8 очков от ливера, притом что колбасных колбасит последнее время очень жестко, а щас без алисона и фабиньо, ждем новых травм, по моему изи для лестера, который идет уверенным ходом, а не как лузеры отскочники с победами говняными! будет дикий ор если именно лестер отберет трофей, который уже почти в кармане у ливерных даунов хааъхаххахах)))

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  19. klementino 01.12.2019 21:46 # klementino
    Лингард нацелен на требл

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  20. mane 01.12.2019 21:45 # mane
    Лестер на дистанции сольется конечно. Сейчас Ливеру главное свои 3 очка штамповать, но и есть небольшой шанс что Арсенал или Маню смогут на двоих хотя бы одно очко вырвать у Мансити. Тогда совсем шикарно год закончится. А там уже Лестер - Ливерпуль. Вот это матич

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