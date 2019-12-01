"Юнайтед" не справился с "Астон Виллой"
"Манчестер Юнайтед" продолжает буксовать в середине таблицы после того, как сыграл с новичком Премьер-Лиги "Астон Виллой" только вничью — 2:2.
По сравнению с ничьей 3:3 против "Шеффилд Юнайтед" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннр Сульшер поменял только Фила Джонса, выпустив вместо него Хуана Мату.
А вот стартовый состав "вилланов" и вовсе не изменился относительно победы 2:0 над "Ньюкаслом".
В начале матча хозяева гораздо больше владели мячом, но острее действовала "Астон Вилла" и на 11-й минуте открыла счет. Анвар Эль-Гази выполнил неудачную подачу с правого фланга, и мяч дошел на противоположный край до Джека Грилиша, который вошел в штрафную, оторвался от Андреаса Перейры и нанес потрясающий обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1. Давид Де Хеа был в таком же шоке, как и публика "Олд Траффорд".
"Юнайтед" пошел отыгрываться, но, достигая подступов к чужой штрафной, впадал в ступор и не понимал, что делать дальше.
На 29-й минуте гостям удалось затолкать мяч в ворота Де Хеа, однако счет не был удвоен — лайнсмен зафиксировал офсайд у Грилиша в ходе комбинации, и VAR это подтвердила.
И все-таки удержать свое преимущество до перерыва "вилланам" не удалось. На 42-й минуте Маркус Рэшфорд затаился за спиной защитника возле дальней штангой и головой замкнул подачу партнера — 1:1.
Перед самым уходом команд в раздевалку Трезеге, заменивший получившего травму Эль-Гази, сотряс крестовину ворот Де Хеа.
Во втором тайме "Юнайтед" пришел в чувство и принялся оказывать серьезное давление. В таком режиме "Астон Вилла" продержалась до 64-й минуты, когда Уэсли, прерывая подачу Фреда с фланга, лишь сделал скидку к дальней штанге, где Виктор Линделеф головой поразил ворота — 2:1.
Однако уже спустя две минуты счет вновь стал равным. Избежав офсайда, Тайрон Мингс пробил ногой с линии вратарской после заброса верхом от Мэтта Таргетта — 2:2. VAR гол подтвердила.
В концовке матча "вилланы" стали садиться все глубже. "Юнайтед" сильнее хотел победить, но одного желания оказалось недостаточно — гости выстояли.
"Юнайтед" первым пропустил в этом матче, но едва ли может занести ничейный результат в актив. "Астон Вилла" очень легко забивала свои голы, а в концовке показала умение выдерживать давление, заслужив свое очко.
"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче
01.12.2019 21:25
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Последние комментарии:
Бля Артурик терь как дурачок с поговоркой про пеликана и Льва ходит. Ска бля, он серьезно(
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1 декабря кстати всемирный день борьбы со спидом.
Здоровья лемарсу и ж-силверу.
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Эвертону прилетело карма за то что тянули время симулируя травму в добавленное время
Самый мерзкий клуб, другие клубишки не вызывают столько агрессиии
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Its 8pm and Farhad Moshiri, Everton’s owner is on the phone…
Peep peep. Peep peep. Peep peep.
Hello, replies the voicemail message. Thank you for your patience.
Calls to Mr Pochettino are being held in a queue.
You are in fourth place.
Are you sure? shouts back Moshiri. We’ve not been that high up the table since 2004...
Эхехехехе
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есть ли какой то сайт чтоб на него пришел нормальный рабочий код смс чтоб в вк фейк создать
все облазил одна параша, мб знатоки есть
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В начале сезона конкурентом Ливерпуля за титул был Сити, месяц назад Челси, а сегодня Лестер единственный конкурент.
Что дальше? Запостите еще раз пост про конкурентов, которые слились
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Пеликаны всегда летали высоко, и срали на всех, Львов, лис и всяких чертей.
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Унылое говно оно и с Астон Виллой унылое говно!!!!ничего нового.....А впереди у них еще игры с Сити и Тотенхемом.
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сасай вилы
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Сможет ли Ливерпуль пройти сезон без поражений?
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Лестер вперед!
вот где воля к победе, вот где игра, тренер, пацаны и Варди их авангард!
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Посидел поизучал календарь Ливерпуля. Причем максимально пессимистично. С учетом возможных ничеек в выездах против Лестера, Тоттенхэма, волков и проепу Сити в гостях. Даже с потерями в 5-6 матчах Ливерпуль у меня набрал 90-92 очка. Сами думайте хватит ли такого результата для чемпионства в этом сезоне. Надеюсь все пойдет по плану и поднимем эту е6аную чашку надо головой Хендо
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-- По моему изи для лестера, который идет уверенным ходом, а не как лузеры отскочники с победами говняными!
Бизя, что там с конкурентами? У Лестера будет заслуженный титул с мощными претендентами или чмошный и отсосный, т.к у конкурентов кризис? Только плиз, без истерик. Я серьёзно спрашиваю.
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Смеюсь до слез от ваших комментариев! Классный сезон! Непредсказуемый! Что творится с лидерами - черт знает! Даже ставки делать не буду. Ничего не понятно! Всем болельщикам бывшей топ-6 терпения! Наблюдать за эпилептическими припадками бывших грандов невыносимо. Я уже без пива Арсенал смотреть не могу :)
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Артур по обыкновению превращается в дурачка, когда Челси начинает днить. Это как обострения у психов весной или в полнолуние.
(ответить)
долгих лет работы сульшеру в маню, подходящего спеца взяли
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Попомните мои слова.
Пеликану никогда не стать львом, как и льву пеликаном.
Камон красиво
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8 очков от ливера, притом что колбасных колбасит последнее время очень жестко, а щас без алисона и фабиньо, ждем новых травм, по моему изи для лестера, который идет уверенным ходом, а не как лузеры отскочники с победами говняными! будет дикий ор если именно лестер отберет трофей, который уже почти в кармане у ливерных даунов хааъхаххахах)))
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Лингард нацелен на требл
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Лестер на дистанции сольется конечно. Сейчас Ливеру главное свои 3 очка штамповать, но и есть небольшой шанс что Арсенал или Маню смогут на двоих хотя бы одно очко вырвать у Мансити. Тогда совсем шикарно год закончится. А там уже Лестер - Ливерпуль. Вот это матич
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