"Юнайтед" не справился с "Астон Виллой"

"Манчестер Юнайтед" продолжает буксовать в середине таблицы после того, как сыграл с новичком Премьер-Лиги "Астон Виллой" только вничью — 2:2.

По сравнению с ничьей 3:3 против "Шеффилд Юнайтед" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннр Сульшер поменял только Фила Джонса, выпустив вместо него Хуана Мату.



А вот стартовый состав "вилланов" и вовсе не изменился относительно победы 2:0 над "Ньюкаслом".



В начале матча хозяева гораздо больше владели мячом, но острее действовала "Астон Вилла" и на 11-й минуте открыла счет. Анвар Эль-Гази выполнил неудачную подачу с правого фланга, и мяч дошел на противоположный край до Джека Грилиша, который вошел в штрафную, оторвался от Андреаса Перейры и нанес потрясающий обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1. Давид Де Хеа был в таком же шоке, как и публика "Олд Траффорд".



"Юнайтед" пошел отыгрываться, но, достигая подступов к чужой штрафной, впадал в ступор и не понимал, что делать дальше.



На 29-й минуте гостям удалось затолкать мяч в ворота Де Хеа, однако счет не был удвоен — лайнсмен зафиксировал офсайд у Грилиша в ходе комбинации, и VAR это подтвердила.



И все-таки удержать свое преимущество до перерыва "вилланам" не удалось. На 42-й минуте Маркус Рэшфорд затаился за спиной защитника возле дальней штангой и головой замкнул подачу партнера — 1:1.



Перед самым уходом команд в раздевалку Трезеге, заменивший получившего травму Эль-Гази, сотряс крестовину ворот Де Хеа.



Во втором тайме "Юнайтед" пришел в чувство и принялся оказывать серьезное давление. В таком режиме "Астон Вилла" продержалась до 64-й минуты, когда Уэсли, прерывая подачу Фреда с фланга, лишь сделал скидку к дальней штанге, где Виктор Линделеф головой поразил ворота — 2:1.



Однако уже спустя две минуты счет вновь стал равным. Избежав офсайда, Тайрон Мингс пробил ногой с линии вратарской после заброса верхом от Мэтта Таргетта — 2:2. VAR гол подтвердила.



В концовке матча "вилланы" стали садиться все глубже. "Юнайтед" сильнее хотел победить, но одного желания оказалось недостаточно — гости выстояли.



"Юнайтед" первым пропустил в этом матче, но едва ли может занести ничейный результат в актив. "Астон Вилла" очень легко забивала свои голы, а в концовке показала умение выдерживать давление, заслужив свое очко.



"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче