Моуриньо: "Фанаты "Тоттенхэма" не любят, но принимают меня"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что пока не влюбил в себя фанатов "шпор", но уже чувствует, что его приняли в Северном Лондоне.

"Шпоры" назначили Моуриньо на прошлой неделе после увольнения Маурисио Почеттино, который провел в клубе пять с половиной лет, но поплатился за невыразительный старт этого сезона.



Эффект от прихода титулованного португальца не заставил себя ждать: команда набрала шесть очков в двух матчах Премьер-Лиги и уверенно обыграла "Олимпиакос" в Лиге Чемпионов. Ранний успех дает Моуриньо надежду на то, что фанаты клуба его полюбят.



"Фанаты любят клуб — я не говорю, что они любят меня, но они принимают меня как первоклассного профессионала, который хочет выкладываться без остатка ради клуба".



"У людей больше причин любить меня, если им нравится моя работа, но фанаты все время поддерживают команду и видят, что мы упорно работаем, чтобы подняться в таблице на ту позицию, которая больше соответствует таланту этого состава", — сообщил Моуриньо BBC.