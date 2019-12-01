Юнгберг: "Я увидел кое-какие позитивные вещи"

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг заявил, что увидел "кое-какие позитивные вещи" в игре своей команды против "Норвича".

Приняв "канониров" из рук уволенного Унаи Эмери в пятницу, в воскресенье Юнгберг дебютировал в своей новой роли, но был вынужден довольствоваться ничьей 2:2 на "Кэрроу Роуд".



Фредди расстроен, что "Арсенал" не победил, и признает, что "Норвич" имел слишком много свободы при контратаках, однако кое-чем "канониры" порадовали шведского наставника.



"Мы очень хорошо начали матч и играли так, как я хочу играть в футбол. Однако нам все еще стоит поработать над переходом из одной фазы игры в другую — мы доминировали, но они слишком легко прорывались в контратаку".



"Поначалу я наблюдал много вещей, над которыми мы работали на тренировках, однако мы должны были забить и повести в счете".



"Я хочу, чтобы этот клуб был успешен, и только победа считается. Я хотел выиграть этот матч, поэтому я расстроен, но я увидел кое-какие позитивные вещи", — сообщил Юнгберг Sky Sports.