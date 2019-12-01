Жоржиньо считает, что "Челси" проиграл "Вест Хэму" не из-за усталости
Полузащитник "Челси" Жоржиньо считает, что вовсе не усталость стала причиной домашнего поражения его команды от "Вест Хэма".
Совершив утомительный вояж в испанскую Валенсию посреди недели в рамках Лиги Чемпионов, в субботу "синие" принимали на своем поле "молотобойцев".
На стороне соперника было очевидное преимущество в свежести, однако поражение 0:1 Жоржиньо в первую очередь объясняет плохой реализацией.
"Возможно, усталость сыграла свою роль, однако важнее то, что мы создавали моменты и не забивали. Проблема в этом".
"Думаю, мы были недостаточно эффективны возле чужих ворот, нам нужно эффективнее пользоваться создаваемыми моментами".
"Мы этого не делали, а затем пропустили. Нам пришлось сложно", — сообщил Жоржиньо BBC.
01.12.2019 19:00
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Последние комментарии:
Так и есть. Забили бы первые - игра была бы совсем другой
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Проиграли из-за того, что бабка обоссал диспетчера челси
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Почтилси в деле. Комоне, почтилси!
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ну как бы +, моментов было дохрена и больше.
другое дело, что позволяли вхю бить из пределов вратарской.
матч скорее на 4-2, чем на 0-1
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