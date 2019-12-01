Жоржиньо считает, что "Челси" проиграл "Вест Хэму" не из-за усталости

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо считает, что вовсе не усталость стала причиной домашнего поражения его команды от "Вест Хэма".

Совершив утомительный вояж в испанскую Валенсию посреди недели в рамках Лиги Чемпионов, в субботу "синие" принимали на своем поле "молотобойцев".

На стороне соперника было очевидное преимущество в свежести, однако поражение 0:1 Жоржиньо в первую очередь объясняет плохой реализацией.

"Возможно, усталость сыграла свою роль, однако важнее то, что мы создавали моменты и не забивали. Проблема в этом".

"Думаю, мы были недостаточно эффективны возле чужих ворот, нам нужно эффективнее пользоваться создаваемыми моментами".

"Мы этого не делали, а затем пропустили. Нам пришлось сложно", — сообщил Жоржиньо BBC.


Метки Вест Хэм, Жоржиньо, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2019 19:00

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  1. gucman 01.12.2019 19:26 # gucman
    Так и есть. Забили бы первые - игра была бы совсем другой

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  2. tigerpool 01.12.2019 19:10 # tigerpool
    Проиграли из-за того, что бабка обоссал диспетчера челси

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  3. electric 01.12.2019 19:09 # electric
    Почтилси в деле. Комоне, почтилси!

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  4. satellite 01.12.2019 19:06 # satellite
    ну как бы +, моментов было дохрена и больше.
    другое дело, что позволяли вхю бить из пределов вратарской.
    матч скорее на 4-2, чем на 0-1

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