Жоржиньо считает, что "Челси" проиграл "Вест Хэму" не из-за усталости

Полузащитник "Челси" Жоржиньо считает, что вовсе не усталость стала причиной домашнего поражения его команды от "Вест Хэма".

Совершив утомительный вояж в испанскую Валенсию посреди недели в рамках Лиги Чемпионов, в субботу "синие" принимали на своем поле "молотобойцев".



На стороне соперника было очевидное преимущество в свежести, однако поражение 0:1 Жоржиньо в первую очередь объясняет плохой реализацией.



"Возможно, усталость сыграла свою роль, однако важнее то, что мы создавали моменты и не забивали. Проблема в этом".



"Думаю, мы были недостаточно эффективны возле чужих ворот, нам нужно эффективнее пользоваться создаваемыми моментами".



"Мы этого не делали, а затем пропустили. Нам пришлось сложно", — сообщил Жоржиньо BBC.