"Арсенал" сыграл с "Норвичем" вничью

Норвич "Арсенал" не смог победить в первом после увольнения Унаи Эмери матчи, будучи изрядно потрепанным "Норвичем" — 2:2.

Относительно победы 0:2 над "Эвертоном" в старте у "канареек" произошло лишь одно изменение. Вмесо Алекса Тетти, недоступного по причинам личного характера, появился Ибраим Амаду.

Сделав выводы после ничьей 2:2 против "Саутгемптона", Фредди Юнгберг вернул в основу Шкодрана Мустафи, Сеада Колашинаца, Гранита Джаку и Джо Уиллока, которые заменили Сократиса Папастатопулоса, Кирана Тирни, Эктора Беллерина и Лукаса Торрейру. Пьер-Эмерик Обамеянг сохранил капитанскую повязку.

"Арсенал" начал матч первым номером, и уже на пятой минуте Александр Лакасетт бил с линии вратарской, но его удар был заблокирован.

Спустя еще пять минут во владениях Тима Крула снова было жарко. Мустафи опередил голкипера хозяев при борьбе на втором этаже, однако Онель Эрнандес вынес мяч с самой линии ворот.

Затаившись, "Норвич" разразился контратакой на 21-й минуте. Теему Пукки смело пошел на Мустафи с Давидом Луисом и нанес удар с линии штрафной. Случился рикошет от Шкодрана, не оставив Бернду Лено шансов на спасение — 1:0.

Почти сразу же рефери зафиксировал игру рукой Кристофа Циммермана в штрафной и назначил в ворота "канареек" пенальти. Крул отразил удар Обамеянга, однако арбитр постановил перебить 11-метровый. Со второй попытки Пьер-Эмерик переиграл голландского голкипера — 1:1.

Восстановив равновесие в счете, "Арсенал" продолжил атаковать, но особой остроты не создавал. А ближе к перерыву "Норвич" добавил и провел еще одну результативную контратаку. Протащив мяч до края штрафной, Эрнандес сделал передачу на Тодда Кантуэлла, который нанес обводящий удар из под Мустафи — 2:1.

В начале второго тайма "канониры" основательно прижали соперника, и это принесло свои плоды на 57-й минуте, когда после розыгрыша углового и отскока мяча к дальней штанге Обамеянг расстрелял ворота — 2:2.

Почти сразу же "канарейки" провели очередную кинжальную контратаку, которая завершилась выходом Кенни Маклина по центру, но Лено перевел удар в штангу.

На 63-й минуте Лено еще раз выручил гостей после того, как Пукки развернулся вокруг Мустафи в штрафной и пробил.

Вскоре игра слегка успокоилась и стала более-менее равной — у каждой из команд случались отрезки повышенной активности, но реальных угроз воротам уже почти не возникало, не считая отраженного Лено удара Макса Ааронса с рикошетом в компенсированное время.

Увольнение Унаи Эмери определенно всколыхнуло "Арсенал", однако чуда не случилось — проблемы в обороне никуда не делись, и "Норвич", со своими кинжальными контратаками, охотно пользовался слабостью соперника в задней линии.

"Норвич" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Норвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2019 18:55

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Последние комментарии:




  1. red-devil-4ever 01.12.2019 19:50 # red-devil-4ever
    Барриос корчится от боли пару сек, потом орет Мешкову и указывает на ногу
    Тьфу бля)

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  2. only--liverpool 01.12.2019 19:49 # only--liverpool
    а я сразу говорил что Вилла - топ, мне не верили...

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  3. rj1992 01.12.2019 19:49 # rj1992
    сукааа даже ттх, даже арсенал уволил говно без игры и то там были предпосылки, но мы верим в традиции, когда не видно игры вооооооообщее ска(((( все игры смотрю пьяный, потому что МЮ трезвым смотреть нельзя!!!!!!

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  4. hammersmith 01.12.2019 19:47 # hammersmith
    пользовался слабостью соперника в задней линии

    Источник: http://fapl.ru/posts/75059/

    ну михаил, ну остряк

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  5. mane 01.12.2019 19:47 # mane
    Через 3 дня играем с ирисками дома. Надо помочь соседям со сменой тренера

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  6. mikkiynwa 01.12.2019 19:45 # mikkiynwa
    Бля бедный Мочастер Унитайзед

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  7. mane 01.12.2019 19:45 # mane
    Пиздец скам видимо только на Ливерпоол настраивается

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  8. forester 01.12.2019 19:44 # forester
    Астана Вилла

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  9. mikkiynwa 01.12.2019 19:44 # mikkiynwa
    На скам уже ссут

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  10. lfc-krr 01.12.2019 19:43 # lfc-krr
    Грилиш топ

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  11. liverfun 01.12.2019 19:43 # liverfun
    даже эвертон перешел на схему с тремя центральными защитниками

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  12. quavo 01.12.2019 19:42 # quavo
    Ай красавец
    Линделох = мустафи

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  13. quavo 01.12.2019 19:39 # quavo
    Джеймс топарик конечно

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  14. red-devil-4ever 01.12.2019 19:34 # red-devil-4ever
    капец конечно как Зоба сдал
    понимаю, что кресты - это в более чем половины случаев приговор, но так жалко наблюдать каким он был до нее и какой теперь

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  15. chr1s8rown 01.12.2019 19:31 # chr1s8rown
    Принцессы апл

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  16. denkik 01.12.2019 19:30 # denkik
    Худший сезон за все годы, что я смотрю на Арсенал. Конечно, ошибки были сделаны в последние годы тренерства Венгера. В команду были допущены те, кто не бился за нее до последней минуты. Может быть переломными были два эпизода: когда суматошно купили Озила, чтобы доказать всем, что в Арсенал идут топ-игроки и когда не купили Суареса. Пришел бы Суарес, притом, что в защите еще не было такого бардака и полузащита была солиднее, был бы сделан рывок вперед и сейчас бы этого всего не пришлось бы видеть. Но это так. А по сегодняшней игре все понятно: Мустафи - ужасен. Два гола из двух его ошибок, еще и после того как он в конце игры проиграл в скорости напу Норвича чуть третий не пустили. Самое печальное, что вместо Мустафи можно было выпустить только такого же косячника Сократиса. Это не выбор, а посмешище просто. Надо признать, что Озил - ноль, кто бы его тут ни пытался защищать. Скорости нет, в передачах ошибается, бьет по мячу прямолинейно, глядя на мяч, а не на то, куда он бьет. Одним словом, это не плеймейкер, а баночник и его туда надо окончательно и бесповоротно посадить. Пусть в кубках играет. Юнгбергу же надо сказать, чтобы он команде напомнил, что одними примитивными прострелами в штрафную с флангов к победе не прийти. Где прорывы игроков в штрафную? Где обыгрыши, попытки что-то сотворить самому? Где дальние удары? Все плохо. И быстрее бы начались реальные перемены к лучшему

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  17. melwood-lfc 01.12.2019 19:29 # melwood-lfc
    Ясно
    Толчок Кутепова
    Но питерский вилкон на варе в шары ебется

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  18. slash-lfc 01.12.2019 19:22 # slash-lfc
    Елагаааааа. Давно не было слышно топаря.

    (ответить)

  19. wolfsmensch 01.12.2019 19:19 # wolfsmensch
    Арсенал с Уотфордом, Нориджем и святыми сыграли по 2:2. стабильные ребята

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  20. melwood-lfc 01.12.2019 19:13 # melwood-lfc
    01.12.2019 17:54 # удалить
    melwood-lfc

    Рад что гейский тренер сосет в первом же матче
    Тупо конченым карма за Эмери и его увольнение
    Единственный, кто без вливаний и с даунским спорт.диром куету давали емк
    (ответить)

    01.12.2019 17:57 #
    electric

    Как там побг щас поживает?
    (ответить)



    01.12.2019 18:01 #
    thegodfather

    в дота3 играешь?
    (ответить)

    01.12.2019 18:09 #
    rentv

    Херстоун жив еще?
    (ответить)

    01.12.2019 18:43 #
    keane16

    Гсв опять засудили?
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/75046/?c=1#c7034834



    В пабг не играл около года уже

    Дока 3 после обновы с нейтралами у меня даже не запускалась...сука захват баз и рандом появился в топовой игре...ггвп

    В хс не играл. Карточки для даунов


    Гсв засудили ехехехехехе.
    Так шикарно, что у них звёзды травмированы...и идут последними а лиге)) шикарно вообще)
    Карма ехе

    (ответить)

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