"Арсенал" сыграл с "Норвичем" вничью
"Арсенал" не смог победить в первом после увольнения Унаи Эмери матчи, будучи изрядно потрепанным "Норвичем" — 2:2.
Относительно победы 0:2 над "Эвертоном" в старте у "канареек" произошло лишь одно изменение. Вмесо Алекса Тетти, недоступного по причинам личного характера, появился Ибраим Амаду.
Сделав выводы после ничьей 2:2 против "Саутгемптона", Фредди Юнгберг вернул в основу Шкодрана Мустафи, Сеада Колашинаца, Гранита Джаку и Джо Уиллока, которые заменили Сократиса Папастатопулоса, Кирана Тирни, Эктора Беллерина и Лукаса Торрейру. Пьер-Эмерик Обамеянг сохранил капитанскую повязку.
"Арсенал" начал матч первым номером, и уже на пятой минуте Александр Лакасетт бил с линии вратарской, но его удар был заблокирован.
Спустя еще пять минут во владениях Тима Крула снова было жарко. Мустафи опередил голкипера хозяев при борьбе на втором этаже, однако Онель Эрнандес вынес мяч с самой линии ворот.
Затаившись, "Норвич" разразился контратакой на 21-й минуте. Теему Пукки смело пошел на Мустафи с Давидом Луисом и нанес удар с линии штрафной. Случился рикошет от Шкодрана, не оставив Бернду Лено шансов на спасение — 1:0.
Почти сразу же рефери зафиксировал игру рукой Кристофа Циммермана в штрафной и назначил в ворота "канареек" пенальти. Крул отразил удар Обамеянга, однако арбитр постановил перебить 11-метровый. Со второй попытки Пьер-Эмерик переиграл голландского голкипера — 1:1.
Восстановив равновесие в счете, "Арсенал" продолжил атаковать, но особой остроты не создавал. А ближе к перерыву "Норвич" добавил и провел еще одну результативную контратаку. Протащив мяч до края штрафной, Эрнандес сделал передачу на Тодда Кантуэлла, который нанес обводящий удар из под Мустафи — 2:1.
В начале второго тайма "канониры" основательно прижали соперника, и это принесло свои плоды на 57-й минуте, когда после розыгрыша углового и отскока мяча к дальней штанге Обамеянг расстрелял ворота — 2:2.
Почти сразу же "канарейки" провели очередную кинжальную контратаку, которая завершилась выходом Кенни Маклина по центру, но Лено перевел удар в штангу.
На 63-й минуте Лено еще раз выручил гостей после того, как Пукки развернулся вокруг Мустафи в штрафной и пробил.
Вскоре игра слегка успокоилась и стала более-менее равной — у каждой из команд случались отрезки повышенной активности, но реальных угроз воротам уже почти не возникало, не считая отраженного Лено удара Макса Ааронса с рикошетом в компенсированное время.
Увольнение Унаи Эмери определенно всколыхнуло "Арсенал", однако чуда не случилось — проблемы в обороне никуда не делись, и "Норвич", со своими кинжальными контратаками, охотно пользовался слабостью соперника в задней линии.
"Норвич" — "Арсенал". Отчет о матче
01.12.2019 18:55
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Последние комментарии:
Барриос корчится от боли пару сек, потом орет Мешкову и указывает на ногу
Тьфу бля)
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а я сразу говорил что Вилла - топ, мне не верили...
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сукааа даже ттх, даже арсенал уволил говно без игры и то там были предпосылки, но мы верим в традиции, когда не видно игры вооооооообщее ска(((( все игры смотрю пьяный, потому что МЮ трезвым смотреть нельзя!!!!!!
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пользовался слабостью соперника в задней линии
Источник: http://fapl.ru/posts/75059/
ну михаил, ну остряк
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Через 3 дня играем с ирисками дома. Надо помочь соседям со сменой тренера
(ответить)
Бля бедный Мочастер Унитайзед
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Пиздец скам видимо только на Ливерпоол настраивается
(ответить)
Астана Вилла
(ответить)
На скам уже ссут
(ответить)
Грилиш топ
(ответить)
даже эвертон перешел на схему с тремя центральными защитниками
(ответить)
Ай красавец
Линделох = мустафи
(ответить)
Джеймс топарик конечно
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капец конечно как Зоба сдал
понимаю, что кресты - это в более чем половины случаев приговор, но так жалко наблюдать каким он был до нее и какой теперь
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Принцессы апл
(ответить)
Худший сезон за все годы, что я смотрю на Арсенал. Конечно, ошибки были сделаны в последние годы тренерства Венгера. В команду были допущены те, кто не бился за нее до последней минуты. Может быть переломными были два эпизода: когда суматошно купили Озила, чтобы доказать всем, что в Арсенал идут топ-игроки и когда не купили Суареса. Пришел бы Суарес, притом, что в защите еще не было такого бардака и полузащита была солиднее, был бы сделан рывок вперед и сейчас бы этого всего не пришлось бы видеть. Но это так. А по сегодняшней игре все понятно: Мустафи - ужасен. Два гола из двух его ошибок, еще и после того как он в конце игры проиграл в скорости напу Норвича чуть третий не пустили. Самое печальное, что вместо Мустафи можно было выпустить только такого же косячника Сократиса. Это не выбор, а посмешище просто. Надо признать, что Озил - ноль, кто бы его тут ни пытался защищать. Скорости нет, в передачах ошибается, бьет по мячу прямолинейно, глядя на мяч, а не на то, куда он бьет. Одним словом, это не плеймейкер, а баночник и его туда надо окончательно и бесповоротно посадить. Пусть в кубках играет. Юнгбергу же надо сказать, чтобы он команде напомнил, что одними примитивными прострелами в штрафную с флангов к победе не прийти. Где прорывы игроков в штрафную? Где обыгрыши, попытки что-то сотворить самому? Где дальние удары? Все плохо. И быстрее бы начались реальные перемены к лучшему
(ответить)
Ясно
Толчок Кутепова
Но питерский вилкон на варе в шары ебется
(ответить)
Елагаааааа. Давно не было слышно топаря.
(ответить)
Арсенал с Уотфордом, Нориджем и святыми сыграли по 2:2. стабильные ребята
(ответить)
01.12.2019 17:54 # удалить
melwood-lfc
Рад что гейский тренер сосет в первом же матче
Тупо конченым карма за Эмери и его увольнение
Единственный, кто без вливаний и с даунским спорт.диром куету давали емк
(ответить)
01.12.2019 17:57 #
electric
Как там побг щас поживает?
(ответить)
01.12.2019 18:01 #
thegodfather
в дота3 играешь?
(ответить)
01.12.2019 18:09 #
rentv
Херстоун жив еще?
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01.12.2019 18:43 #
keane16
Гсв опять засудили?
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Источник: http://fapl.ru/posts/75046/?c=1#c7034834
В пабг не играл около года уже
Дока 3 после обновы с нейтралами у меня даже не запускалась...сука захват баз и рандом появился в топовой игре...ггвп
В хс не играл. Карточки для даунов
Гсв засудили ехехехехехе.
Так шикарно, что у них звёзды травмированы...и идут последними а лиге)) шикарно вообще)
Карма ехе
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