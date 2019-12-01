"Арсенал" сыграл с "Норвичем" вничью

"Арсенал" не смог победить в первом после увольнения Унаи Эмери матчи, будучи изрядно потрепанным "Норвичем" — 2:2.

Относительно победы 0:2 над "Эвертоном" в старте у "канареек" произошло лишь одно изменение. Вмесо Алекса Тетти, недоступного по причинам личного характера, появился Ибраим Амаду.



Сделав выводы после ничьей 2:2 против "Саутгемптона", Фредди Юнгберг вернул в основу Шкодрана Мустафи, Сеада Колашинаца, Гранита Джаку и Джо Уиллока, которые заменили Сократиса Папастатопулоса, Кирана Тирни, Эктора Беллерина и Лукаса Торрейру. Пьер-Эмерик Обамеянг сохранил капитанскую повязку.



"Арсенал" начал матч первым номером, и уже на пятой минуте Александр Лакасетт бил с линии вратарской, но его удар был заблокирован.



Спустя еще пять минут во владениях Тима Крула снова было жарко. Мустафи опередил голкипера хозяев при борьбе на втором этаже, однако Онель Эрнандес вынес мяч с самой линии ворот.



Затаившись, "Норвич" разразился контратакой на 21-й минуте. Теему Пукки смело пошел на Мустафи с Давидом Луисом и нанес удар с линии штрафной. Случился рикошет от Шкодрана, не оставив Бернду Лено шансов на спасение — 1:0.



Почти сразу же рефери зафиксировал игру рукой Кристофа Циммермана в штрафной и назначил в ворота "канареек" пенальти. Крул отразил удар Обамеянга, однако арбитр постановил перебить 11-метровый. Со второй попытки Пьер-Эмерик переиграл голландского голкипера — 1:1.



Восстановив равновесие в счете, "Арсенал" продолжил атаковать, но особой остроты не создавал. А ближе к перерыву "Норвич" добавил и провел еще одну результативную контратаку. Протащив мяч до края штрафной, Эрнандес сделал передачу на Тодда Кантуэлла, который нанес обводящий удар из под Мустафи — 2:1.



В начале второго тайма "канониры" основательно прижали соперника, и это принесло свои плоды на 57-й минуте, когда после розыгрыша углового и отскока мяча к дальней штанге Обамеянг расстрелял ворота — 2:2.



Почти сразу же "канарейки" провели очередную кинжальную контратаку, которая завершилась выходом Кенни Маклина по центру, но Лено перевел удар в штангу.



На 63-й минуте Лено еще раз выручил гостей после того, как Пукки развернулся вокруг Мустафи в штрафной и пробил.



Вскоре игра слегка успокоилась и стала более-менее равной — у каждой из команд случались отрезки повышенной активности, но реальных угроз воротам уже почти не возникало, не считая отраженного Лено удара Макса Ааронса с рикошетом в компенсированное время.



Увольнение Унаи Эмери определенно всколыхнуло "Арсенал", однако чуда не случилось — проблемы в обороне никуда не делись, и "Норвич", со своими кинжальными контратаками, охотно пользовался слабостью соперника в задней линии.



"Норвич" — "Арсенал". Отчет о матче