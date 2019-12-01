Роджерс сравнил Варди с Суаресом

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что сейчас нападающий Джейми Варди показывает лучший футбол в своей карьере и играет за двоих.

На данный момент Варди возглавляет список бомбардиров Премьер-Лиги с 12 голами в 13 матчах, а также забивает уже в пяти выездных играх подряд, включая хет-трик против "Саутгемптона".



Роджерс восхищается формой 32-летнего англичанина и не удержался от сравнения Джейми со своим бывшим подопечным по "Ливерпулю" Луисом Суаресом.



"Джейми стабильно показывает очень высокий уровень. Для меня это как иметь впереди двух футболистов — настолько он трудолюбив и опасен".



"Меня иногда спрашивают: "Почему ты не играешь с двумя нападающими?" Ну, когда у вас есть такой игрок, как Варди или Луис Суарес, которого я тренировал в "Ливерпуле", это равнозначно двум нападающим. Настолько они хороши и опасны".



"Я упомянул Луиса, потому что он тоже играл у меня как единственный нападающий. Они настолько хороши, что могут запутать защиту соперника в одиночку".



"Посмотрите на его скорость на прошлой неделе, когда он убегал в прорыв — это довольно показательно, как он следит за своим телом".



"Он очень опасен, и я думаю, вы также замечаете его интеллект. Он становится лучше в организации атак. На прошлой неделе в Брайтоне он вышел на ворота, обвел голкипера, а затем отдал передачу поперек. Он не решил момент сам, он подключает партнеров", — цитирует Роджерса Daily Mirror.