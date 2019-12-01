Пикфорд: "На 100 процентов поддерживаем Силву"

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заверил, что его команда по-прежнему поддерживает своего главного тренера Марку Силву.

Силва оказался под колоссальным давлением после домашнего поражения от "Норвича" в прошлый уикенд, и похоже на то, что только отсутствие подходящей замены у клуба позволяет Марку сохранять работу.



Однако в преддверии поединка с "Лестером" Пикфорд выразил поддержку португальскому наставнику, заверив, что Силва не потерял контроль над раздевалкой.



"Мы можем преодолеть это, только сплотившись. У нас сильный состав и много талантов в клубе, а в раздевалке нам не занимать бойцовского духа".



"Тренер замечательно к нам относится, и мы на 100 процентов поддерживаем его. Несколько плохих матчей не должны подвергать тренера давлению, но таков футбол. Я не хочу видеть, чтобы тренера уволили. Я был здесь, когда увольняли Рональда Кумана, и это было ужасно. В этом нет ничего приятного".



"Будучи игроками, мы должны разделить ответственность и постараться улучшить свою игру. Нам просто нужно двигаться вперед, и я надеюсь, отрицательные результаты подстегнут нас. Возможно, сейчас у нас и не лучший период, но команда остается одним целым", — цитирует Пикфорда The Guardian.