Дженас: "Арсенал" — не уровень для Почеттино"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас считает, что "Арсенал" — это не уровень для тренера Маурисио Почеттино.

Согласно слухам, "канониры" собираются рассмотреть кандидатуру Почеттино на место уволенного Унаи Эмери. Однако Дженас считает, что Маурисио должен ориентироваться на более успешный клуб.



"Арсенал" — это огромный футбольный клуб, где Маурисио мог бы получить отличную зарплату, но если бы я оказался на его месте, то думал бы, что заслуживаю работу более высокого уровня".



"То, чего он добился в "Тоттенхэме", помещает его в другую категорию".



"На месте Маурисио я бы сделал паузу на шесть месяцев, чтобы перезарядить батареи после шести безостановочных лет в "Тоттенхэме". Есть хорошие шансы, что по окончании сезона "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Реал" позвонят ему".



"Знаю, он говорил, что не перейдет в "Барселону" из-за своих связей с "Эспаньолом", но есть много огромных клубов, куда он может отправиться".



"Работа в "Арсенале" не так привлекательна для каждого прямо сейчас", — сообщил Дженас BT Sport.