Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард рассказал о ценном совете Роналдиньо, благодаря чему он всегда играет в футбол с позитивным настроем.

В данный момент Лингард пытается вернуться в свою лучшую форму, в минувший четверг против "Астаны" в Лиге Европы отметившись своим первым голом с января.



Джесси придется очень постараться, чтобы снова стать основным игроком для "Юнайтед", потому что в рамках Премьер-Лиги он не выходит в старте с 30 сентября. Однако 26-летний англичанин даже не думает падать духом — и все благодаря легенде бразильского футбола.



"Помню, я встретился с Роналдиньо в Америке несколько лет назад, и он сказал мне: "Что бы не случилось, всегда наслаждайся футболом, всегда играй с улыбкой на лице".



"С тех пор я всегда так и поступаю. Это ощущалось как какое-то безумие — ты смотришь видео с ним, а затем встречаешь его на самом деле. Когда один из величайших дает тебе совет, ты прислушиваешься".



"Каждый, кто мечтал стать футболистом и в итоге им стал, находится в славном положении, поэтому улыбаться — это все, что я могу. Конечно, ты хочешь выигрывать матчи, но важно наслаждаться процессом", — сообщил Лингард Daily Mirror.