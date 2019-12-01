"Сити" видит в Сеюнджю преемника для Компани
"Манчестер Сити" видит в защитнике "Лестера" Чагларе Сеюнджю замену для своего бывшего капитана Венсана Компани.
Напомним, Компани покинул "Этихад" еще минувшим летом, и тогда "горожанам" не удалось найти преемника для Венсана, из-за чего у них возникли большие проблемы в это сезоне.
Однако блестящая игра Сеюнджю за "Лестер" убедила главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу, что у Чаглара есть потенциал для столь ответственной роли.
Как утверждает The Times, Гвардиоле нравится, что 23-летний турок отлично работает с мячом, но одновременно является жестким игроком, когда дело касается борьбы.
"Горожане" планируют осуществить этот трансфер уже в январе, но им придется расстаться с более чем 80 миллионами фунтов, за которые "Лестер" минувшим летом продал Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".
01.12.2019 14:00
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Последние комментарии:
У турка с Лестером (и у Лестера с ним) на данный момент перспективы лучше,чем у Сити. Почему такая уверенность в трансфере? Привыкли скупать игроков налево и направо. Буду учень рад, если Лестер изобразит фигуру из трех пальцев.
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Мочестер
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Опять растащат топовую команду и в ЛЧ Роджерсу не с кем будет уничтожать всякие барсы и юве. Глядишь, загрустит и сам подастся туда, откуда игроков не разбирают. Плохо это, хороший клуб, хороший тренер( Ну хоть наварятся нормально, с Сити надо срубать по полной.
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