"Сити" видит в Сеюнджю преемника для Компани

"Манчестер Сити" видит в защитнике "Лестера" Чагларе Сеюнджю замену для своего бывшего капитана Венсана Компани.

Напомним, Компани покинул "Этихад" еще минувшим летом, и тогда "горожанам" не удалось найти преемника для Венсана, из-за чего у них возникли большие проблемы в это сезоне.



Однако блестящая игра Сеюнджю за "Лестер" убедила главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу, что у Чаглара есть потенциал для столь ответственной роли.



Как утверждает The Times, Гвардиоле нравится, что 23-летний турок отлично работает с мячом, но одновременно является жестким игроком, когда дело касается борьбы.



"Горожане" планируют осуществить этот трансфер уже в январе, но им придется расстаться с более чем 80 миллионами фунтов, за которые "Лестер" минувшим летом продал Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".